Üye Girişi
Haberler

BM'de Türkiye'nin Öncülüğündeki Ortak Mektup Girişimi

BM'de Türkiye'nin Öncülüğündeki Ortak Mektup Girişimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'e silah transferinin sonlandırılması talep edilen ortak mektup girişimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Girişim, Orta Doğu'daki uluslararası hukukun ihlalleri konusundaki endişeleri yansıtmakta ve sivil can kaybının durdurulması çağrısında bulunmaktadır.

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan ve İsrail'e silah transferinin sonlandırılması talep edilen ortak mektup girişimi hakkında, "Bu girişim, Gazze, işgal altındaki Filistin toprakları, Lübnan ve genel olarak Orta Doğu'daki uluslararası hukukun açık ihlallerinden duyduğumuz endişeyi yansıtmaktadır." açıklamasında bulundu.

Yıldız'ın BM'de düzenlediği basın toplantısına, ortak mektuba destek olan 52 ülke ve 2 uluslararası örgütün temsilcileri de katıldı.

Tüm destekçiler adına konuşan Yıldız, "Bu girişim, Gazze, işgal altındaki Filistin toprakları, Lübnan ve genel olarak Orta Doğu'daki uluslararası hukukun açık ihlallerinden duyduğumuz endişeyi yansıtmaktadır." dedi.

Sivillerin korunması, uluslararası hukuka yönelik ilave ihlallerin gerçekleşmesi, yasa dışı işgal ve saldırılara karşı ortak tutum içinde olduklarını kaydeden Yıldız, "Ortak mektubumuzda, İsrail'e silah, mühimmat ve ilgili teçhizatın tedarikini veya sevkiyatını durdurmaya dönük tedbir alınmasını talep ettik." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yıldız, özellikle kadın ve çocukları etkileyen ve artmaya devam eden sivil can kaybının kabul edilemez olduğunun altını çizerek, bu korkunç acıyı sonlandırmak ve daha da fazla bölgesel istikrarsızlığı engellemek için acilen adım atılması gerektiğini kaydetti.

Tüm üye ülkelere uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunan Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nin de barışı koruma ve muhafaza etme görevini yerine getirmesi talebini yineledi.

Yıldız, kapsamlı ateşkes, kalıcı ve adil barış için adım atılmasının sadece yasal değil aynı zamanda ahlaki bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

BM'nin de bu süreçte ciddi eleştirilere maruz kaldığına işaret eden Yıldız, "BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu ve BM Genel Sekreteri, ateşkes sağlamak ve BM'yi kurtarmak için daha yaratıcı ve proaktif yollar bulabilir." diye konuştu.

"Somut ve çok önemli bir adım"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise ortak mektuba destek veren tüm ülkelere teşekkürlerini iletti.

İsrail'in yasa dışı işgalinin sonlandırılması için ülkelerin işgalin uzatması ve büyütmesine imkan sağlayan araçları sağlamaması gerektiğine işaret eden Mansur, "Bu ortak mektup, BM Genel Kurulu'nda çok sayıda ülkenin de talep ettiğini yerine getirmek için somut ve çok önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Mansur, üye ülkelerin ulusal kapasiteleri uyarınca da yükümlülükleri bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi

Narin Güran cinayetinde ilk duruşma bitti

 FED, faizde indirime gitti

FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi

Kayyum protestolarının bitmediği şehir savaş alanına döndü
Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti

Doktor, muayeneye gelen genç kadını dakikalarca taciz etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? AZ Alkmaar Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) AZ Alkmaar FB geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 8 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! AZ Alkmaar FB golleri kim attı, canlı maç anlatımı! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Kasım Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu 7 Ekim Perşembe! UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 8 Kasım 2024! Galatasaray UEFA Avrupa Ligi puan durumu 7 Ekim Perşembe! Kopenhag Başakşehir maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kopenhag Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! KOPENHAG BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.