BM'de Medeniyetler Arası Diyalog Günü Etkinlikleri Düzenlendi
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Medeniyetler Arası Diyalog Günü'nün birinci yıldönümü nedeniyle BM Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere video mesaj gönderdi.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Bakanı Wang Yi, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Medeniyetler Arası Diyalog Günü'nün birinci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen tematik diyalog toplantısına video mesaj gönderdi, 9 Haziran 2025.
Medeniyetler Arası Diyalog Günü'nün birinci yıldönümü münasebetiyle pazartesi günü BM Genel Merkezi'nde bir dizi etkinlik düzenlendi. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel