BM'de Medeniyetler Arası Diyalog Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Medeniyetler Arası Diyalog Günü'nün birinci yıldönümü nedeniyle BM Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere video mesaj gönderdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Bakanı Wang Yi, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Medeniyetler Arası Diyalog Günü'nün birinci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen tematik diyalog toplantısına video mesaj gönderdi, 9 Haziran 2025.

Medeniyetler Arası Diyalog Günü'nün birinci yıldönümü münasebetiyle pazartesi günü BM Genel Merkezi'nde bir dizi etkinlik düzenlendi. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başörtülü kadın alınmadı denmişti! Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı

'Başörtülü kadın alınmadı' olayının altından İbrahim Yılmaz çıktı
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Sağlık Bakanlığı'ndan rapor yenileme için yeni düzenleme

Bakanlık binlerce kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeyi duyurdu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ronaldo ile takım arkadaşı oluyor
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.