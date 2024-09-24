Dışişleri Bakanı Fidan, BM 'Geleceğin Zirvesi'nde Küresel Sorunlara Dikkat Çekti
Dışişleri Bakanı Fidan, BM'de düzenlenen 'Geleceğin Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler'in artan tehditlere karşı yeterince liderlik gösteremediğini belirterek, küresel sorunlara karşı ortak ve etkili çözümler üretecek bir yapının gerektiğini vurguladı.
BM'de "Geleceğin Zirvesi"ne hitap eden Dışişleri Bakanı Fidan, "BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor. Küresel sorunlara karşı ortak çözüm için etkili bir yapı gerekiyor"