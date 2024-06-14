Üye Girişi
Haberler

BM'de "Filistin'in telekomünikasyon altyapısının yeniden inşası" konulu karar tasarısı kabul edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birlemiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) 2024 Yılı Olağan Konsey Toplantısında, "Filistin'in telekomünikasyon altyapısının yeniden inşası" konulu karar tasarısı kabul edildi.

Birlemiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) 2024 Yılı Olağan Konsey Toplantısında, " Filistin'in telekomünikasyon altyapısının yeniden inşası" konulu karar tasarısı kabul edildi.

Türkiye'nin de üyesi olduğu ITU'nun en önemli idari organı olan ITU Konseyinin yıllık olağan toplantısı Cenevre'de gerçekleştiriliyor.

Türkiye'yi temsilen toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan başkanlığındaki heyet katıldı.

Konseyin bu yıl en önemli gündem maddelerinden biri, Filistin'in telekomünikasyon sektörünün yeniden inşası için destek sağlanması hakkındaki karar tasarısı oldu.

Sayan, oylama öncesi burada yaptığı konuşmada, BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin'le ilgili alınan önceki kararları anımsatarak, BM sisteminin önemli bir parçası olan ITU'nun "hiç kimseyi arkada bırakmamak" için sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla vurguladığı gibi Gazze'de kalıcı ateşkes ve insani yardım temel önceliğimiz." ifadesini kullanan Sayan, Filistin'in telekomünikasyon sektörünü yeniden inşa etmek için yardım ve destek sağlamaya yönelik bu teklif üzerinde uzlaşmaya varılamamasının kabul edilebilir olmadığının altını çizdi.

Türkiye'nin Filistin'de telekomünikasyon sektörünü yeniden inşa edilmesi için yürütülecek tüm çalışmalara her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirten Sayan, "Uluslararası toplum, Filistin halkına borcunu ancak bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kurarak ödeyebilir. Türkiye olarak, Gazze'de kan dökülmesini durdurmak ve saldırganlığı engellemek için durmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karar tasarısı 34 "evet" oyu ile kabul edildi

Türkiye'nin de yer aldığı 33 ülkenin eş sunucu olduğu tasarıda, üye ülkelerce Filistin'in telekomünikasyon sektörünün yeniden inşası için yardım ve destekte bulunulması, Filistin'in telekomünikasyon ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanarak altyapının modernleştirilmesi için ITU'nun mali destek sağlaması, konu hakkında düzenli raporlama yapılması ve ITU bürolarının koordineli çalışması yer aldı.

Yapılan müzakerelerin ardından hazırlanan taslak uzlaşı metnine son anda itiraz eden ABD'nin talebi ile gizli oylamaya gidildi.

48 üyenin yer aldığı Konseyde yapılan oylamada 9 üye çekimser kalırken, tasarı 5 ret oyuna karşılık 34 kabul oyu ile kabul edildi.

Oylama sonrası AA muhabirine demeç veren Sayan, "Oylama öncesi yaşanan sert tartışmalar nedeniyle uzlaşı ile çözülemeyen ve normal prosedürün dışına çıkılarak yürütülmek istenen görüşmelerde Suudi Arabistan, Filistin, Endonezya, Güney Afrika, Küba gibi teklif sahibi ülkelerle işbirliği sergileyerek, ABD, İngiltere ve Kanada'nın başını çektiği kimi ülkelerin karar tasarısının geçmemesi için sarf ettikleri çabayı boşa çıkardık. Böylece ITU'da Türkiye öncülüğünde Filistin lehine büyük bir kazanım elde edilmiş oldu. Kararın kabulü ile sonuçlanan oylamanın ardından bir çok ülke sürecin başarıyla tamamlanmasındaki katkıları için heyetimize tebriklerini sundu." dedi.

Üye ülkelere "Filistin'e destek olma" çağrısı

Tasarı kapsamında ITU Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin, Filistin'in telekomünikasyon sektörünün yeniden inşası için destek sağlanmasına yönelik faaliyetleri koordine etmek ve gelecek ITU toplantılarına rapor sunmak üzere görevlendirildi.

ITU'nun X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Konseyin, telekom sektörünün yeniden inşası için Filistin'e yardım ve destek sağlanmasına ilişkin karar tasarısını kabul ettiği bildirildi.

Paylaşımda, "Karar, üye devletlere Gazze'nin telekomünikasyon??????? altyapısının onarılması ve korunmasını destekleme çağrısında bulunuyor. ITU, görevi gereği Filistin'e yardım sağlamaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Telekom Güncel Haberler

Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

 Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

 Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor

Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor

Bakmadan Geçme

CUMA MESAJLARI 14 Haziran: En anlamlı, en yeni Cuma mesajları neler? Hadisli ve dualı Cuma sözleri! Kısa, ayetli ve dualı Cuma mesajları hangisi? Survivor kupası altın mı, değeri ne kadar? 14 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 14 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 14 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Ogeday babası kimdir? Survivor Ogeday'ın babasının adı ne, kaç yaşına? #129300 14 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 14 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Survivor kim kazandı, kim şampiyon oldu 14 Haziran Cuma 2024? 14 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 14 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 14 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Survivor şampiyonu kaç para alıyor 2024? HSK atama kararnamesi 14 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! #128220 Karaman bayram namazı saat kaçta 2024? Karaman bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
İsrail'den Lübnan'a saldırı! Çok sayıda yaralı var

İsrail'den Lübnan'a saldırı! Çok sayıda yaralı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title