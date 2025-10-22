Haberler

BM Daimi Temsilcisi Yıldız'dan Suriye Açıklamaları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Suriye hükümetinin uluslararası toplumla etkileşimdeki ilerlemesini vurgulayarak, Suriye'deki siyasi sürecin gelişimini ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ihtiyacını dile getirdi.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Suriye'deki yönetimin, karşılaştığı büyük zorluklara rağmen önemli mesafe katettiğini belirterek, "Suriye hükümeti, uluslararası toplumla etkileşimde istikrarlı ve yapıcı bir şekilde ilerliyor." dedi.

Yıldız, BM Güvenlik Konseyinde " Orta Doğu'daki Durum" başlıklı oturumda Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Suriye'deki yönetimin, karşılaştığı büyük zorluklara rağmen önemli mesafe katettiğini söyleyen Yıldız, "Suriye hükümeti, uluslararası toplumla etkileşimde istikrarlı ve yapıcı bir şekilde ilerliyor." diye konuştu.

Yıldız, Suriye'de siyasi sürecin de adım adım ilerlediğini belirterek, Halk Meclisi için yapılan son seçimlerin, hükümetin kapsayıcı bir ulusal diyaloğa bağlılığını yansıttığını ifade etti.

Suriye'nin birliğini ve toprak bütünlüğünü korumayı amaçlayan tüm ulusal çabaların desteklenmesi gerektiğine değinen Yıldız, Suriye'deki normalleşmenin, ülkenin doğal kaynaklarının Suriye hükümeti tarafından tüm Suriyeliler için yönetildiğinde ivme kazanacağına olan inancını paylaştı.

Yıldız, Suriye'ye yönelik kalan yaptırımların kaldırılmasının önemli olduğuna inandığını vurgulayarak, "Bu yöndeki tüm çabaları destekliyoruz." dedi.

Suriyeli yetkililerin, yerel yönetimleri idari ve mali açıdan güçlendirmeye istekli olduğunu gösterdiğini dile getiren Yıldız, bunun olumlu bir gelişme olduğunu ancak "ulusal uyumu baltalayabilecek taleplerden kaçınılması" gerektiğini belirtti.

Yerel toplulukların, sözde SDG'ye karşı giderek artan bir memnuniyetsizlik ifade ettiğini belirten Yıldız, "Sözde SDG'nin yerel gerginliği derinleştiren ideolojik ve baskıcı uygulamaları dikkate alınmamalıdır." diye konuştu.

Yıldız, bölgede "sözde SDG'nin dayattığı müfredatı reddettikleri için" bazı Hristiyan okullarının kapatılmasının, Hristiyan toplumu arasında ciddi bir hoşnutsuzluğa neden olduğuna değindi.

Ahmet Yıldız, 10 Mart anlaşmasının, ucu açık bir uygulama haline gelmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kuzeydoğudaki tüm iller, askeri, güvenlik ve sivil yapılar açısından merkezi hükümete sivil olarak yeniden entegre edilmelidir." ifadesini kullandı.

Ayrıca Yıldız, Türkiye olarak, İsrail'in Suriye'deki tampon bölge ve 8 Aralık'tan sonra işgal ettiği bölgelerden çekilmesini önemle talep ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı

Putin dün aldığı haberin ardından füzeleri peş peşe fırlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'6 öğrencinin YKS tercihleri değiştirildi' iddiasına ÖSYM'den yalanlama

Öğrencilerin uykusunu kaçıran o iddiaya ÖSYM'den yanıt var
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
'6 öğrencinin YKS tercihleri değiştirildi' iddiasına ÖSYM'den yalanlama

Öğrencilerin uykusunu kaçıran o iddiaya ÖSYM'den yanıt var
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi! Bölgenin en büyük keşfi çıktı

Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi! Bölgenin en büyük keşfi çıktı
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Görüntü Türkiye'den! Avladığı ahtapotu böyle yedi
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.