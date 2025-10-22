BM Daimi Temsilcisi Yıldız'dan Suriye Açıklamaları

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Suriye'deki yönetimin, karşılaştığı büyük zorluklara rağmen önemli mesafe katettiğini belirterek, "Suriye hükümeti, uluslararası toplumla etkileşimde istikrarlı ve yapıcı bir şekilde ilerliyor." dedi.

Yıldız, BM Güvenlik Konseyinde " Orta Doğu'daki Durum" başlıklı oturumda Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Yıldız, Suriye'de siyasi sürecin de adım adım ilerlediğini belirterek, Halk Meclisi için yapılan son seçimlerin, hükümetin kapsayıcı bir ulusal diyaloğa bağlılığını yansıttığını ifade etti.

Suriye'nin birliğini ve toprak bütünlüğünü korumayı amaçlayan tüm ulusal çabaların desteklenmesi gerektiğine değinen Yıldız, Suriye'deki normalleşmenin, ülkenin doğal kaynaklarının Suriye hükümeti tarafından tüm Suriyeliler için yönetildiğinde ivme kazanacağına olan inancını paylaştı.

Yıldız, Suriye'ye yönelik kalan yaptırımların kaldırılmasının önemli olduğuna inandığını vurgulayarak, "Bu yöndeki tüm çabaları destekliyoruz." dedi.

Suriyeli yetkililerin, yerel yönetimleri idari ve mali açıdan güçlendirmeye istekli olduğunu gösterdiğini dile getiren Yıldız, bunun olumlu bir gelişme olduğunu ancak "ulusal uyumu baltalayabilecek taleplerden kaçınılması" gerektiğini belirtti.

Yerel toplulukların, sözde SDG'ye karşı giderek artan bir memnuniyetsizlik ifade ettiğini belirten Yıldız, "Sözde SDG'nin yerel gerginliği derinleştiren ideolojik ve baskıcı uygulamaları dikkate alınmamalıdır." diye konuştu.

Yıldız, bölgede "sözde SDG'nin dayattığı müfredatı reddettikleri için" bazı Hristiyan okullarının kapatılmasının, Hristiyan toplumu arasında ciddi bir hoşnutsuzluğa neden olduğuna değindi.

Ahmet Yıldız, 10 Mart anlaşmasının, ucu açık bir uygulama haline gelmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kuzeydoğudaki tüm iller, askeri, güvenlik ve sivil yapılar açısından merkezi hükümete sivil olarak yeniden entegre edilmelidir." ifadesini kullandı.

Ayrıca Yıldız, Türkiye olarak, İsrail'in Suriye'deki tampon bölge ve 8 Aralık'tan sonra işgal ettiği bölgelerden çekilmesini önemle talep ettiklerini dile getirdi.