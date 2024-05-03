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BM Daimi Temsilcisi: Hindistan'da Artan İslamofobi Endişe Verici

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Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, Hindistan'da artan Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) endişe verici olduğunu söyledi. Akram, BM Genel Kurulunda düzenlenen 'Barış Kültürü' konulu oturumda konuştu.

NEW Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, Hindistan'da artan Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) endişe verici olduğunu söyledi.

Akram, BM Genel Kurulunda düzenlenen "Barış Kültürü" konulu oturumda konuştu.

Akram, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) ile bağlı olduğu RSS'den (Hindistan Gönüllü Organizasyonu) oluşan hükümetin 2014'te göreve gelmesinden beri "Hindutva" ideolojisi çerçevesinde Hindistan'daki 200 milyon Müslüman ve diğer azınlıklara karşı nefret, baskı ve şiddetin arttığını ve sistematik hale geldiğini dile getirdi.

Munir Akram, "Hindistan'da Müslümanlar ve Hristiyanlara yönelik baskı çok yaygın ve sistematik bir hal aldı." değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşlık Yasası ve ulusal kayıt listesi oluşturularak Müslümanların vatandaşlıktan çıkarılmaları ve sınır dışı edilmelerinin amaçlandığını aktaran Akram, bunlara yönelik protestoların da sert bir şekilde bastırıldığına dikkati çekti.

Akram, aşırıcı Hindu grupların Müslümanlara yönelik soykırım çağrısında da bulunduğunu belirterek, "Genocide Watch" adlı örgütün hem işgal altındaki Cammu Keşmir, hem de Hindistan genelinde soykırım gerçekleşme ihtimaline karşı uyardığını bildirdi.

Başbakan Modi'nin de Müslümanlara "casus" diye hitap ederek nefret ve şiddeti körüklediğine dikkati çeken Akram, Hindutva kampanyasının bir amacının da Hindistan'daki zengin İslami mirası yok etmek olduğunu söyledi.

Akram, Hindistan'da artan İslamofobi'nin endişe verici olduğuna dikkati çekerek, Hindu grupların camileri dönüştürmeye çalıştığına da işaret etti.

Hindistan'da binlerce cami ve dini alanın tehlike altında olduğunu kaydeden Akram, "BM Genel Sekreterine dini alanların korunmasına yönelik eylem planını uygulama çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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