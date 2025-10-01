BM: Çocuklar ve kadınlara yönelik şiddet son iki yılda dört kat arttı

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelindeki silahlı çatışmalarda çocuklar ve kadınlara yönelik şiddetin son iki yılda yıkıcı seviyelere ulaştığını belirterek 2023-2024 yıllarında, 2021-2022 dönemine kıyasla yaklaşık 4 kat daha fazla çocuk ve kadının öldürüldüğünü bildirdi.

AA muhabiri, 2 Ekim Uluslararası Şiddetsizlik Günü nedeniyle bir haber derledi.

BM Genel Kurulu, 5 Haziran 2007'de kabul ettiği bir kararla, Hindistan bağımsızlık hareketinin lideri ve şiddetsizlik felsefesi ile stratejisinin öncüsü Mahatma Gandhi'nin doğum günü olan 2 Ekim'i, Uluslararası Şiddetsizlik Günü olarak kabul etti.

Uluslararası Şiddetsizlik Günü, eğitim ve kamuoyu farkındalığı da dahil olmak üzere şiddetsizlik mesajını yaymak için bir fırsat olarak belirlendi.

Bunun yanında, bu gün, şiddetsizlik ilkesinin evrensel öneminin yanı sıra barış, hoşgörü, anlayış ve şiddetsizlik kültürünü güvence altına alma arzusunu bir kez daha teyit ediyor.

Uluslararası Şiddetsizlik Günü, genellikle küresel sorunlara dikkati çekmek amacıyla dünya çapında çeşitli şekillerde kutlanıyor.

Ancak Uluslararası Şiddetsizlik Günü'nün verdiği mesaja rağmen dünya genelinde şiddete olan eğilimde artış yaşanıyor.

BM raporları, özellikle çatışma bölgelerinde bulunan kadın ve çocukların şiddetten etkilenme oranlarındaki yükselişe dikkati çekiyor.

BM İnsan Hakları Ofisinin yayımladığı yeni verilere göre, çatışmalarda kaydedilen sivil ölümleri 2024 yılında küresel çapta yüzde 40 arttı.

İnsan hakları savunucuları, insani yardım görevlileri ve gazetecilerin hedef alınma seviyeleri endişe verici boyutlara ulaştı.

Çatışmalarda 2024'te çoğunluğu sivil olmak üzere, en az 48 bin 384 kişi öldürülürken bunlar arasında 502 insan hakları savunucusu da vardı.

İnsan hakları savunucuları ve gazetecilere yönelik hedef alma düzeyi 2024 yılında da endişe verici düzeyde yüksek seyretti.

Her 14 saatte en az bir insan hakları savunucusu, gazeteci veya sendika üyesi öldürüldü veya kaybedildi.

Kadın ve çocukların uğradığı şiddet yıkıcı boyutlara ulaştı

Silahlı çatışmalarda çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet son iki yılda yıkıcı boyutlara ulaştı.

2023-2024 yıllarında, 2021-2022 yıllarına kıyasla silahlı çatışmalarda yaklaşık 4 kat daha fazla çocuk ve kadın öldürüldü.

Bu süreçte çatışmalarda 21 bin 480 kadın ve 16 bin 690 çocuk öldürülürken çocuk ölümlerinin yüzde 80'i, kadın ölümlerinin ise yüzde 70'i yalnızca Gazze'de kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 97 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 536 kişi yaralandı.

Bu ölümlerin yüzde 70'inden fazlasının kadın ve çocuk olduğu bildiriliyor.

İsrail'in ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 455'e yükseldi.