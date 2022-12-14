Bm, Çin'in İddialı Ekosistem Restorasyon Projesini Onurlandırdı

NAİROBİ, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin'in ormanlar, otlaklar ve su yolları da dahil olmak üzere 10 milyon hektarlık hayati öneme sahip ekosistemi eski haline getirme şeklindeki iddialı hedefi, Salı günü Birleşmiş Milletler tarafından gezegen sağlığına yardımcı olduğu kabul edilen 10 küresel öncü...

NAİROBİ, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin'in ormanlar, otlaklar ve su yolları da dahil olmak üzere 10 milyon hektarlık hayati öneme sahip ekosistemi eski haline getirme şeklindeki iddialı hedefi, Salı günü Birleşmiş Milletler tarafından gezegen sağlığına yardımcı olduğu kabul edilen 10 küresel öncü proje arasında yer aldı.

Anlamı "Dağlar ve nehirler" olan Shan-Shui inisiyatifi, Kanada'nın Montreal kentinde devam etmekte olan BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 15. toplantısında (COP15) "Dünyada Restorasyonun Amiral Gemileri" olarak kabul edildi.

BM'den yapılan yazılı açıklamada Shan-Shui inisiyatifinin uygulanmasının, Çin'de ekosistemlerin sağlığını yeniden canlandırmanın yanı sıra turizm ve şarap yapımı gibi çeşitli sektörlerde 3,2 milyonun üzerinde istihdam yaratacağı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından koordine edilen BM Ekosistem Restorasyonu On Yılı kapsamında tanınan girişimden 200 milyon kişiye eşdeğer olacak şekilde yaklaşık 70 milyon aile yararlanacak.

UNEP İcra Direktörü Inger Anderson, bozulmuş ekosistemleri eski haline getirmeyi amaçlayan projelerin, iklim değişikliği, yaşam alanı kaybı ve kirlilikten oluşan üçlü gezegen krizini ele alırken geçim kaynaklarını dönüştüreceğini söyledi.

Anderson, Shan-Shui inisiyatifinin, insanlık doğa ile uyum içinde yaşadığında ortaya çıkan muazzam ekonomik faydaları gösterdiğini söyledi.

BM'ye göre Çin, Shan-Shui inisiyatifi kapsamında 2021-2030 yılları arasında 700 ilçeye yayılan ve hayati öneme sahip ekosistemlerin büyük ölçekli korunmasına ve restorasyonuna odaklanan 50 projeyi tamamlamayı hedefliyor.

Shan-Shui inisiyatifi de dahil olmak üzere, doğal dünyayı geri kazanmayı amaçlayan 10 küresel öncü proje, BM finansmanı ve teknik desteğinden yararlanabilecek.

FAO Genel Direktörü Qu Dongyu, bu öncü girişimlerin insan sağlığı, gıda ve beslenme güvenliğini artırmanın bir yolu olarak yaşam alanlarını geri kazanma konusunda son derece önemli dersler verdiğini söyledi.

BM, bu 10 projenin, bir milyon türü yok olmanın eşiğine getiren yaşam alanı bozulmasını tersine çevirmek için kullanılması gereken insan yaratıcılığına ışık tuttuğunu bildirdi.