Bm, Çin'in Arabuluculuğunda Yapılan İran-Suudi Arabistan Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, Suudi- İran diplomatik ilişkilerinin yeniden başlatılmasına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve Çin'in süreçteki rolüne övgüde bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Cuma günü gerçekleştirdiği günlük basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Suudi Arabistan Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin bugün Beijing'de yaptığı ve iki ay içinde diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak için İran ile Suudi Arabistan arasında varılan anlaşmayı duyuran ortak üçlü açıklamayı genel sekreter adına memnuniyetle karşılamak istiyorum" dedi.

Dujarric, "Genel sekreter, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bu son müzakerelere ev sahipliği yaptığı ve iki ülke arasındaki diyaloğu ilerlettiği için takdirini ifade etti" dedi ve Umman ve Irak gibi diğer ülkelerin çabalarına övgüde bulundu.

Dujarric, İran ile Suudi Arabistan arasındaki "iyi komşuluk ilişkilerini" Körfez bölgesinin istikrarı için "temel" olarak nitelendirerek, genel sekreterin "bölgesel diyaloğu daha da ilerletmeye ve Körfez bölgesinde kalıcı barış ve güvenliği sağlamaya" hazır olduğunu söyledi.