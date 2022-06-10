BM: Çin, hak ihlalleri iddialarının araştırılması için uluslararası incelemeye izin vermeli - Haberler

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BM: Çin, hak ihlalleri iddialarının araştırılması için uluslararası incelemeye izin vermeli

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
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BM: Çin, hak ihlalleri iddialarının araştırılması için uluslararası incelemeye izin vermeli

Birleşmiş Milletler (BM), Çin'e, ülkedeki insan hakları ihlallerine dair iddiaları ele alma ve bunların bağımsız uluslararası uzmanlarca incelenmesine izin verme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Çin'e, ülkedeki insan hakları ihlallerine dair iddiaları ele alma ve bunların bağımsız uluslararası uzmanlarca incelenmesine izin verme çağrısında bulundu.

BM uzmanları tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in geçen ayki Çin ziyareti hatırlatılarak, Çin hükümetiyle BM'ye bağlı insan hakları kuruluşları arasında "yapıcı diyalogların" önemine dikkati çekildi.

Çin'deki insan hakları durumunun bir an önce incelenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, özellikle Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Tibet Özerk Bölgesi ve Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde gerçekleştiği öne sürülen hak ihlallerinin ele alınması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, BM uzmanlarının Uygur Türkleri başta olmak üzere Sincan'daki Müslüman azınlıklara yönelik hak ihlalleri iddialarına ilişkin 2017'den bu yana endişelerini Çin yönetimine ilettikleri belirtilerek, "Şimdiye kadar dile getirilen endişeleri ele almaya yönelik bir siyasi irade görülmedi." ifadesi kullanıldı.

"Çin hükümeti hususi ve sistematik insan hak ihlallerini ele almalı." çağrısının yapıldığı açıklamada, Pekin yönetiminin söz konusu ihlallerin tam şeffaflık ve BM makamlarıyla bütünlük içinde araştırılmasını temin etmesi gerektiği anlatıldı.

Açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyine, 13 Haziran'da başlayacak Konseyin 50. Olağan Oturumu'nda Çin'deki insan hakları durumuna ilişkin özel oturum yapılması talebi iletildi.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Sincan Güncel Haberler

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