Bm: Çin Ekonomisindeki İyileşme Doğu Asya'daki Toparlanmayı Hızlandıracak

BANGKOK, 2 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Bölgesi Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nun (ESCAP) Perşembe günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaptığı açıklamaya göre Çin ekonomisindeki iyileşmeye bağlı olarak Doğu Asya'daki ekonomik büyümenin 2023'te hızlanacağı tahmin edildi.

BANGKOK, 2 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Bölgesi Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nun (ESCAP) Perşembe günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaptığı açıklamaya göre Çin ekonomisindeki iyileşmeye bağlı olarak Doğu Asya'daki ekonomik büyümenin 2023'te hızlanacağı tahmin edildi.

BM Dünya Ekonomik Durum ve Beklentileri (WESP) 2023 raporundan alıntı yapan Bangkok merkezli ESCAP çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında, 2022'de yüzde 3,2 olan Doğu Asya'daki ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 4,4'e yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

Rapora göre Çin hükümetinin son dönemde pandemi tedbirlerini optimize etmesi, para ve maliye politikalarını gevşetmesi sayesinde ülke ekonomisinin ivme kazanması bekleniyor. Raporda ayrıca Çin ekonomisinin 2022'deki yüzde 3'lük büyümesine kıyasla 2023'te yüzde 4,8 büyümesinin beklendiğine de vurgu yapıldı.

Çin ekonomisi tarafından desteklenmesine rağmen Doğu Asya'daki ekonomik toparlanmanın kırılgan olmaya devam ettiği belirtilen raporda, Çin hariç pek çok ekonominin bastırılmış talep, artan yaşam maliyetleri, ABD ve Avrupa'dan gelen ihracat talebinin zayıflaması gibi nedenlerle hız kaybettiği kaydedildi.

BM raporunda, Doğu ve Güney Asya'nın kısa vadeli ekonomik beklentilerinin, sert enflasyon, gıda ve enerji krizi ile borç deflasyonu tarafından gölgelenen kötüleşen bir küresel ortamla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İklim risklerinin, bölgedeki birçok ülkeyi etkilemeye devam etmesi, gıda güvensizliğini ve enflasyon üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor" uyarısı yapıldı.

Raporda ayrıca, uzun süreli bir ekonomik zayıflık döneminin yoksulluğun ortadan kaldırılmasını engelleyeceği ve ülkelerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne daha geniş çapta yatırım yapma kabiliyetini kısıtlayacağı belirtilirken, bu zorlukların üstesinden gelmek için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulunuldu.