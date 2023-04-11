BM, Çin'de insan hakları savunucularına verilen uzun süreli hapis cezalarından endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Çin'de önde gelen insan hakları savunucularının uzun süreli hapis cezasına çarptırılması nedeniyle "endişe duyduğunu" belirtti.

Türk, Çin'deki insan hakları savunucuları Ding Ciaşi ve Şü Cıyong'un hapis cezası almalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Çin'de önde gelen insan hakları savunucusu Ding ve Şü'nün uluslararası insan hakları hukuku standartlarına aykırı olarak uzun hapis cezalarına çarptırılmasından çok endişe duyuyorum." ifadesini kullanan Türk, insan hakları hukukunun, bireylerin hükümet politikalarına yönelik eleştirilerini dile getirdikleri için yargılanmamalarını veya başka bir şekilde cezalandırılmamasını gerektirdiğini belirtti.

Türk, adil yargılanma ve yasal süreç haklarına saygı gösterilmesinin yanı sıra kötü muamele iddialarının da uygun şekilde soruşturulması gerektiğini kaydetti.

Davanın takipçisi olacağını belirten Türk, "Diğer insan hakları savunucularının ifade, örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlüğü gibi insan haklarını kullandıkları için hedef alınmamasını sağlayacak adımların atılması önemli." ifadesini kullandı.