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BM Cenevre Ofisi'nde İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Kermes Düzenlendi

BM Cenevre Ofisi'nde İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Kermes Düzenlendi
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Birleşmiş Milletler Kadınlar Birliği tarafından düzenlenen kermeste, dünya genelindeki ihtiyaç sahibi çocuklar için bağış toplandı. Türkiye, kermeste üç stantla katılarak geleneksel ürünlerini tanıttı.

Birleşmiş Millet (BM) Cenevre Ofisi'nde, dünya genelinde ihtiyaç sahibi çocukların yararına kermes düzenlendi.

BM Kadınlar Birliği (UNWG) tarafından geleneksel olarak düzenlenen kermese, BM üyesi ülkelerin daimi temsilcilikleri ve Cenevre yerel makamları katıldı.

Kermesi, çok sayıda BM Cenevre ofisi nezdinde görevli diplomat eşi de ziyaret etti.

Bu yıl "Çocuklar için birleştik" temasıyla düzenlenen uluslararası kermeste, birçok ülkenin ürünlerinin yer aldığı stantlar kuruldu.

Türkiye, kermese üç ayrı stantla katıldı.

???????BM Cenevre ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar'ın eşi Şebnem Akçapar himayesinde hazırlanan stantlarda, hediyelik eşyalar, geleneksel Türk yemekleri, tatlılar ve Türk kahvesi satışa sunuldu.

Türk ürünleri, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kermese ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Akçapar, kermesten elde edilen gelirlerin UNWG kasasında toplanarak, dünyanın çeşitli ülkelerinden yardım isteğinde bulunan çocuk kuruluşlarına iletileceğini söyledi.

Akçapar, "Gazze'deki çocuklar da dahil tüm dünyadaki kırılgan konumdaki çocukları desteklemek amacıyla düzenlenen bu uluslararası etkinlikte Cenevre'de yerleşik diaspora üyeleri, genç diplomat eşlerinden oluşan Türkiye aşığı gönüllülerle el ele ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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