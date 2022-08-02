BM Çatışmalar, Sudan'ın Mavi Nil Eyaletinde 31.000 Kişiyi Yerinden Etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 2 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım görevlileri Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Sudan'ın Mavi Nil eyaletindeki kabileler arası şiddetin 31.000'den fazla insanın evinden ayrılmasına neden olduğunu belirtti. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yerel makamlar ve ortaklardan gelen ön raporlara dayanarak yaptığı açıklamada, son olarak geçen ay Mavi Nil eyaletindeki Ganis kasabasında yaşayanların evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını kaydetti. OCHA açıklamasında, "Ed Damazin kenti ve Mavi Nil eyaletinin diğer bölgelerindeki durum şu anda sakin olmasına rağmen belirsizlik sürüyor. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, çatışmalar nedeniyle Sudan genelinde 117.000'den fazla insan yerinden oldu" ifadelerine yer verildi. OCHA, insani yardım paydaşlarının yerlerinden edilen ve durumdan etkilenen diğer insanlara destek olduğunu ve üç ay süreyle 30.000 kişiye yardım sağladığını belirtti. Beslenme alanında yardım eden paydaşların ise yetersiz beslenen çocukları taramaya devam ettiğini ve tedaviye yönelik yiyecekler sağlayarak beslenme merkezlerine destek verdiğini bildirdi. Yayınlanan raporlar, Hausa ve Birta kabilelerinin çatışmalara karıştığını gösteriyor. 2022 Sudan insani yardım planı kapsamında 10.9 milyon savunmasız insanı desteklemek için 1.9 milyar ABD doları talep edildiğini belirten OCHA, ancak talep edilenin sadece yüzde 21'inin finanse edildiğini kaydetti.