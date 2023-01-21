BM Çalışanları Sendikası: 2022'de Kasıtlı Saldırılarda 32 Barış Gücü Personeli Öldürüldü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Ocak (Xinhua) -- BM Çalışanları Sendikası Cuma günü, geçen yıl en az 32 BM barış gücü personelinin kasıtlı saldırılarda öldürüldüğünü ve en çok can kaybı yaşayanın ise Mali misyonu olduğunu bildirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Ocak (Xinhua) -- BM Çalışanları Sendikası Cuma günü, geçen yıl en az 32 BM barış gücü personelinin kasıtlı saldırılarda öldürüldüğünü ve en çok can kaybı yaşayanın ise Mali misyonu olduğunu bildirdi.

Sendika basın açıklamasında, 32 ölü arasında 28 asker ve biri kadın polis memuru olmak üzere 4 polis personelinin olduğunu kaydetti.

Üst üste dokuzuncu yıl olarak 2022'de de Fransızca kısaltması MINUSMA olarak bilinen Mali'deki misyon, 2022'deki 14 ölümle en çok can kaybını yaşadı. Bunu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki misyondan 13 can kaybı izledi.

BM Çalışanları Sendikası Başkanı Aitor Arauz basın açıklamasında, "Barış gücü askerleri ve onlarla yan yana görev yapan sivil personel, Birleşmiş Milletler'in dünyanın en zorlu ortamlarındaki çalışmalarının ön saflarında yer alıyor" dedi.

Arauz sözlerini, "BM personeline yönelik her kasıtlı saldırı, çok taraflı yapının temel direklerinden biri olan barışı korumaya yönelik bir darbedir. Uluslararası hukuka göre savaş suçlarını oluşturabilecek bu iğrenç eylemlerin hesap verebilirliğini sağlamak için uygun mekanizmaları devreye sokmak uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur" diyerek sürdürdü.

Sendika, 2022'de öldürülen 32 kişiyle birlikte son 13 yılda el yapımı patlayıcı, roket güdümlü el bombaları, topçu ateşi, havan mermileri, kara mayınları, silahlı ve art arda pusu, konvoy saldırıları, intihar saldırıları ve hedefli suikastler gibi kasıtlı saldırılarda ölen BM ve ilgili personelin sayısının 494'e çıktığını kaydetti.

Sendika, ülkelere göre 2022'de ölen barış gücü asker sayısının Mısır'dan 7, Pakistan'dan 7, Çad'dan 4, Bangladeş'ten 3, Hindistan'dan 2, Nijerya'dan 2 ve Gine, İrlanda, Ürdün, Fas, Nepal, Rusya ve Sırbistan'dan 1 olduğunu belirtti.