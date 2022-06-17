BM, bu yıl Mozambik'te 100 bin civarında kişiye yardım sağladı - Haberler

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BM, bu yıl Mozambik'te 100 bin civarında kişiye yardım sağladı

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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BM, bu yıl Mozambik'te 100 bin civarında kişiye yardım sağladı

Birleşmiş Milletler'in (BM) bu yıl, Mozambik'in Cabo Delgado bölgesindeki çatışmalardan etkilenen yaklaşık 100 bin kişiye insani yardım sağladığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) bu yıl, Mozambik'in Cabo Delgado bölgesindeki çatışmalardan etkilenen yaklaşık 100 bin kişiye insani yardım sağladığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basına yaptığı açıklamada, Mozambik'teki insani yardım çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bu yıl içerisinde yaklaşık 100 bin kişiye yardım sağladıkları bilgisini paylaşan Dujarric, son 1 haftada ise 17 bin kişiye yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Ancuabe ve Meluco bölgelerinde de yardıma ihtiyaç duyan kişiler olduğunu vurgulayan Dujarric, bu bölgelerdeki 84 bin kişiye yardım ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

800 binden fazla kişi yerinden oldu

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Birleşmiş Milletler Stephane Dujarric Mozambik Güncel Haberler

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