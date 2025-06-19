BM: Beşar Esad'ın Devrilmesinin Ardından İki Milyon Suriyeli Evine Döndü

BM: Beşar Esad'ın Devrilmesinin Ardından İki Milyon Suriyeli Evine Döndü
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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana iki milyon Suriyelinin evlerine döndüğünü açıkladı ve yeni istikrarsızlıklar konusunda siyasi çözümlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Beşar Esad'ın devrildiği Aralık 2024'ten bu yana iki milyon Suriyelinin evine döndüğünü dile getiren BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, yeni istikrarsızlıklardan kaçınma çağrısında bulundu.Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana iki milyon Suriyelinin evine döndüğünü söyledi.

Grandi, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü için Suriye'ye hareket etmeden önce X hesabından paylaştığı mesajda "Aralık'tan bu yana iki milyonun üzerinde Suriyeli yerinden edilmiş kişi ve mülteci evlerine geri döndü... Bölgede artan gerilimlere rağmen umut verici bir işaret" ifadelerini kullandı:

Suriye'nin komşusu Lübnan'ı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Yeni bir istikrarsızlık ve göç dalgasına değil, siyasi çözümlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullanan Grandi'nin bu açıklaması, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonucu 90 milyon nüfusa sahip ülkede rejimin çökerek yeni bir istikrarsızlığın tetiklenmesinden endişe edildiği bir dönemde geldi.

Suriye'de geçen yılın son ayında, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalifler yaklaşık 10 gün süren saldırıların sonunda başkent Şam'a ulaşmış, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 8 Aralık 2024 tarihinde ülkeden kaçarak Rusya'ya sığınmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçen hafta, Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Türkiye'den ülkelerine gönüllü dönen Suriyelilerin sayısının ise 273 bini aştığını açıklamıştı.

BM, 14 yıllık iç savaşın ardından ülkenin yeniden inşasının 400 milyar doları bulabileceğini öngörüyor.

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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