Bm: Batı ve Orta Afrika'da Sel Nedeniyle 1.400 Kişi Öldü, 2,9 Milyon Kişi Yerinden Oldu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cuma günü, Batı ve Orta Afrika'da meydana gelen sellerin 1.400 kişinin ölümüne, 2,9 milyon kişinin ise evlerini terk etmesine neden olduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cuma günü, Batı ve Orta Afrika'da meydana gelen sellerin 1.400 kişinin ölümüne, 2,9 milyon kişinin ise evlerini terk etmesine neden olduğunu söyledi.

BM'nin insani yardım kuruluşu, son yılların en kötü selinin bölgede bulunan 20 ülkede 8,2 milyon insanın yaşamını, besi hayvanlarını, mülklerini ve çiftliklerini etkilediğini söyledi.

OCHA, halen devam eden sellerde 513.000'den fazla evin yıkıldığını belirtti.

OCHA'dan yapılan açıklamada, "Orta Afrika bölgesinin birçok bölümü zaten yüksek düzeyde gıda güvensizliği, kötü beslenme, istikrarsızlık ve şiddetle mücadele içindeydi. Ulusal ve yerel makamlar insani yardım kuruluşlarının desteğiyle, verilen mücadeleyi yönetiyor" dedi.