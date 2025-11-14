BM: Batı Şeria'daki Kundaklama Saldırıları Nefret Uyandırıcı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği kundaklama görüntülerini "nefret uyandırıcı" olarak niteledi.

Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Bu hafta işgal altındaki Batı Şeria'da maskeli İsrailli yerleşimcilerden oluşan kalabalıkların kundaklama saldırıları düzenlediği görüntüler iğrenç ve Filistinlilere yönelik artan şiddetin daha geniş bir örüntüsünü yansıtıyor." ifadesini kullanan Al-Kheetan, bir süt fabrikasına düzenlenen baskın, teslimat kamyonlarının ve evlerin yakılması da dahil saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Al-Kheetan, Batı Şeria'da yaşanan şiddetteki artışın, İsrail yetkililerinin ev yıkımlarını, mallara el koymayı, tutuklamaları ve hareket kısıtlamalarını artırmasının yanı sıra yerleşim yerleri ve karakolların kesintisiz inşası ve binlerce Filistinlinin "İsrailli yerleşimciler ile ordu" tarafından zorla yerinden edilmesi ve nakledilmesiyle birlikte yaşandığını bildirdi.

"İşgal altındaki topraklarda Filistinli nüfusun kalıcı olarak yerinden edilmesi, yasa dışı nakil anlamına gelir ve bu bir savaş suçudur. İsrail'in kendi sivil nüfusunun bir kısmını işgal ettiği topraklara nakletmesi de bir savaş suçudur." diyen Al-Kheetan, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) da onayladığı gibi İsrail hükümetinin Batı Şeria üzerinde egemenlik iddiasının ve bazı kısımlarını ilhak etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu yineledi.

Al-Kheetan, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını da ihlal ettiğini söyleyerek, "2006'dan bu yana herhangi bir ayda kaydedilenden daha fazla yerleşimci saldırısı ekimde kaydedildi. Geçen ay Batı Şeria'da 260'tan fazla saldırı kaydedildi." dedi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 7 Ekim 2023'ten 13 Kasım'a kadar Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da en az 1017 Filistinliyi öldürdüğünü ve bunlar arasında 221 çocuk olduğunu belirten Al-Kheetan, bu sayıya İsrail'in gözaltında hayatını kaybeden Filistinlilerin dahil olmadığını belirtti.

Al-Kheetan, "Batı Şeria'daki son ölümler arasında 13 yaşındaki Filistinli çocuk Aysam Cihad Labib Naser de vardı. Nablus yakınlarındaki Beyta'da zeytin hasadı yaparken yerleşimciler tarafından kendisine ve ailesine saldırıldığında, İsrail güvenlik güçlerinin attığı göz yaşartıcı gazı soluduktan bir ay sonra 11 Kasım'da hayatını kaybetti." diye konuştu.

Geçen hafta 16 yaşındaki iki Filistinli çocuğun da İsrail güçleri tarafından Doğu Kudüs'teki El-Cudeyra köyünde öldürüldüğünü hatırlatan Al-Kheetan, 26 yaşındaki bir Filistinlinin Tubas'ın batısındaki El-Fara'ya mülteci kampına düzenlenen bir baskında öldürüldüğünü kaydetti.

Al-Kheetan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıların durdurulması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini yinelediğini vurgulayarak, "İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuka aykırı varlığına son vermeli. Bu kapsamda tüm yeni yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmalı ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşimcileri tahliye etmeli. Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı sağlanmalı." diye konuştu.

İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bulunan El-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak duvarlarına ırkçı yazılar yazmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun baskınlarının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de hayatı yaşanılmaz kılmak için Filistinlilerin ev ve mülklerine, çiftliklerine ve iş yerlerine saldırıyor, hırsızlık yapıyor.