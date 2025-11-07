Haberler

BM: Batı Şeria'da İsrailli Saldırılarda Rekor Artış

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria'da geçen ay Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli saldırıların sayısının 264'e ulaştığını ve bu rakamın son 20 yılın en yüksek aylık verisi olduğunu açıkladı. OCHA, İsrailli şiddetinin artması nedeniyle 3 bin 200'den fazla Filistinlinin yerinden edildiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da geçen ay Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin 264 saldırı düzenlediğini ve bunun yaklaşık 20 yıldır görülen en yüksek aylık rakam olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli şiddetinde keskin bir artış yaşandığı konusunda uyardığını aktaran Haq, "OCHA, geçen ay can kaybına, mülk hasarına veya her ikisine birden neden olan 264 kez Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli saldırısı kaydetti." dedi.

Haq, bu sayının, 2006'dan bu yana her gün ortalama sekizden fazla olayla kayıt altına alınan yaklaşık 20 yıllık dönemdeki en yüksek aylık rakam olduğuna dikkati çekti.

OCHA'nın 2006'dan bu yana 9 bin 600 defa Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli saldırısı belgelediğini belirten Haq, bunların yüzde 15'ine tekabül eden yaklaşık 1500'ünün bu yıl içinde gerçekleştiğini söyledi.

Haq, "Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli şiddeti ve ilgili erişim kısıtlamaları nedeniyle 3 bin 200'den fazla Filistinli yerinden edildi, gerçek mermilerle insanlar öldürüldü, yüzlerce kişi yaralandı, çoban toplulukları kayboldu ve insanlar geçim kaynaklarına erişimini kaybetti." dedi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli saldırılarının genellikle ağaçlara, arabalara, evlere ve altyapıya zarar vermeyi hedeflediğini belirten Haq, ayrıca rakamlara yansımayan günlük olarak Filistinlileri tarım arazilerinden, evlerinden ve topluluklarından uzaklaştıran baskı, tehdit, taciz ve izinsiz mülke girme gibi eylemlerin yer aldığını da vurguladı.

Haq, ayrıca OCHA'nın doğruladığı verilere göre, bu yıl Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli çocuk sayısının 42'ye yükseldiğini, bunun, 2025 yılında Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen her 5 Filistinliden birinin çocuk olduğu anlamına geldiğini dile getirdi.

AA muhabirinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillileri izleme dışında "pratik adım" olarak ne yapabileceği sorusuna Haq, "İsrail'e uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatıyoruz. BM olarak olup biteni izlemek, ihlalleri bildirmek ve bunları BM bünyesindeki kurumların ve Güvenlik Konseyi'nin dikkatine sunmakla görevliyiz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.