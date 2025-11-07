Haberler

BM, Batı Şeria'da 1010 Filistinlinin Öldüğünü Açıkladı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 1010 Filistinlinin öldüğünü ve bunlardan 215'inin çocuk olduğunu belirtti. Al-Kheetan, İsrail'in yerleşim genişlemelerine son verilmesi çağrısında bulundu.

Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden yerleşimcilerin Filistinlilere karşı kontrolsüz şiddetinin arttığını belirten Al-Kheetan, İsrail'in, Batı Şeria'daki hukuka aykırı olan yerleşimlerini genişletmesinin durdurulması çağrısında bulundu.

Al-Kheetan, "(Ekim 2023'ten bu yana) İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimciler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 1010 Filistinliyi öldürdü. Bu rakama 215 çocuk da dahil. BM İnsan Hakları Ofisi'nin Batı Şeria'daki yerleşim genişlemesiyle ilgili yeni bir raporu, oradaki uzun süredir var olan ve Filistin topluluklarını etkileyen (hukuka aykırı) yeni yıkım emirlerinin zorla yerinden edilme tehdidini nasıl artırdığını vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki saldırıların özellikle zeytin hasadı sezonunda arttığının altını çizen Al-Kheetan, bunların durdurulması ve hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

Al-Kheetan, "Bu saldırılara karışan yerleşimcilerden ve İsrail güvenlik güçlerinden hesap sorulmalı. Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail varlığının sona ermesinin çok önemli olduğuna dair kararına atıfta bulunuyoruz." dedi.

"Ateşkes olsun ya da olmasın uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna saygı gösterilmeli"

Gazze'de, Hamas ile İsrail arasında kırılgan bir ateşkesin devam ettiğine değinen Al-Kheetan, yardım ekiplerinin daha fazla insani yardım erişimi için çaba göstermeye devam ettiğinin altını çizdi.

Gazze'de uluslararası bir istikrar gücü kurulması planlarına dair bir soruya ilişkin olarak Al-Kheetan, böyle bir gücün "uluslararası hukuka ve uluslararası insani hukuka saygı göstermesi gerektiğini" vurguladı.

"Ateşkes olsun ya da olmasın uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna saygı gösterilmeli." diyen Al-Kheetan, Gazze'deki Filistinlilerin insan haklarının korunması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
