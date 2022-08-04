BM, Batı Şeria'da 100'e yakın Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in baskıcı uygulamaları ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu Batı Şeria'nın Ras et-Tin bölgesinde yaklaşık 100 Filistinlinin evini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in baskıcı uygulamaları ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu Batı Şeria'nın Ras et-Tin bölgesinde yaklaşık 100 Filistinlinin evini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. OCHA'nın internet sitesinde yer alan haberde, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin hazirandan bu yana Filistinlilere yönelik tacizleri sonucu İsrail güvenlik güçlerinin çok sayıda eve el koyarak 19 Filistinli aileyi zorla evinden çıkardığı bildirildi. Yaklaşık 100 Filistinlinin, Batı Şeria'nın C bölgesindeki Ras et-Tin'den tahliye edilerek B bölgesine yollandığı ve ailelerin evsiz kaldığı kaydedildi. Yerinden edilen ailelerin ihtiyaçlarını öğrenmek üzere OCHA çalışanlarının ailelerin yanına gittiği ve Filistinlilerin en acil ihtiyacının koruma olduğu aktarıldı. OCHA, İsrail hükümetine Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimi politikasını bir an önce durdurma ve Filistinlilere ait mülklerin yıkımına son verme çağrısında bulundu. Güncel AA / Ömer Faruk Yıldız Birleşmiş Milletler Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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