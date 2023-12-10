BM Barış Gücü Misyonu Mali'deki Varlığını Sonlandırdı

Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu (MINUSMA), Mali'nin orta bölgelerinden çekilme işlemini tamamladı. Misyon, Sevare'deki kampını kapatmasıyla geri çekilmenin ikinci aşamasını tamamladı. MINUSMA, Mali'de birçok yerel barış anlaşmasının imzalanmasına olanak sağlarken, yerel projeleri de finanse etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Aralık (Xinhua) -- Mali'deki BM Barış Gücü Misyonu, ülkenin orta bölgelerinden çekilme işlemini tamamladı.

BM Sekreterliği basın ofisinden yapılan açıklamada, Fransızca kısaltması MINUSMA olan misyonun, Cuma günü Mopti bölgesindeki Sevare'de bulunan kampını kapatarak Mali'nin orta kesimindeki varlığını sona erdirdiği belirtildi.

Ogossagou ve Douentza üslerinin ardından Sevare kampının da kapatılması, misyonun geri çekilmesinin ikinci aşamasının bir parçasıydı.

MINUSMA, Mali'deki kurum ve sivil gruplarla birlikte birçok yerel barış anlaşmasının imzalanmasına olanak sağlarken, eğitim, sağlık, gıda güvenliği ve suya erişim alanlarında çok sayıda yerel projeyi de finanse etti.