BM Barış Gücü, Lübnan'da Roket Saldırısı ve Hava Saldırılarına Yönelik Soruşturma Başlattı

BEYRUT, 8 Nisan (Xinhua) -- Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) son iki günde Lübnan'ın güneyinde meydana gelen roket saldırısı ve hava saldırıları konusunda soruşturma başlattı.

BEYRUT, 8 Nisan (Xinhua) -- Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) son iki günde Lübnan'ın güneyinde meydana gelen roket saldırısı ve hava saldırıları konusunda soruşturma başlattı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre, UNIFIL Medya Ofisi Müdür Yardımcısı Candice Ardell Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada, UNIFIL barış gücü yetkililerinin Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle roket ve füzelerin fırlatıldığı ve düştüğü bölgeleri ziyaret ederek kanıt topladığını söyledi.

Cuma günü sabah saatlerinde İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Sur bölgesine üç füze fırlatmıştı. Saldırı, Perşembe günü Lübnan'dan İsrail'e doğru fırlatılan bir dizi rokete misilleme olarak gerçekleştirildi. İsrail, roketlerin İslami Direniş Hareketi Hamas tarafından fırlatıldığını iddia etmişti.

Saldırıda maddi hasar yaşanırken herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, Ardell'in açıklamasına dayandırdığı haberde UNIFIL Görev Başkanı ve Kuvvet Komutanı Tümgeneral Aroldo Lazaro Saenz'in, Mavi Hat boyunca gerginliği azaltmak amacıyla UNIFIL'in iletişim ve koordinasyon mekanizması aracılığıyla iki tarafla irtibatını sürdürdüğünü belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Cuma gününün erken saatlerinde kısa bir yazılı açıklama yayınlayarak Lübnan'ın güneyindeki İsrail saldırılarının "Lübnan'ın egemenliğini ve 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nı" açık şekilde ihlal ettiği için Lübnan'ın BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacağını duyurdu.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde İsrail, BM Güvenlik Konseyi'ni İsrail'e yönelik yakın zamanda gerçekleştirilen roket saldırısı için Lübnan ve Hamas'ı kınamada bulunmaya çağırdı.