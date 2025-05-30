BM Barış Gücü Günü'nde Gerginlik Uyarısı

NAKURA, 30 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın Nakura kentinde Uluslararası Birleşmiş Milletler Barış Gücü Günü münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Başkanı Aroldo Lazaro Saenz, 29 Mayıs 2025.

Saenz, perşembe günü yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesiyle BM tarafından belirlenen Mavi Hat'ta gergin bir durum yaşandığı uyarısında bulundu.

Lazaro, Lübnan'ın güneyindeki Nakura'da bulunan UNIFIL karargahında, 29 Mayıs Uluslararası BM Barış Gücü Günü münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Herhangi bir hata vahim sonuçlara yol açabilir" dedi. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)