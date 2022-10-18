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BM Barış Gücü Askerleri ile Lübnan Ordusu Ortak Canlı Atış Tatbikatı Düzenledi

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BM Barış Gücü Askerleri ile Lübnan Ordusu Ortak Canlı Atış Tatbikatı Düzenledi

BEYRUT, 18 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'daki BM Geçici Gücü (UNIFIL) tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, barış gücünün Lübnan'ın güneyinde Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile ortak canlı atış tatbikatları düzenlediği kaydedildi.

BEYRUT, 18 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'daki BM Geçici Gücü (UNIFIL) tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, barış gücünün Lübnan'ın güneyinde Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile ortak canlı atış tatbikatları düzenlediği kaydedildi.

BM misyonu tarafından yapılan açıklamaya göre bu 2022 yılında iki gücün, UNIFIL'in Nakura şehrindeki karargahının güneyinde gerçekleştirdiği bu türdeki ikinci tatbikat oldu.

Açıklamada, beş günlük yoğun tatbikatın ekipman kullanımlarını, becerilerini ve dostluklarını güçlendirdiği ifade edildi.

Açıklamaya göre bu tür ortak tatbikatlar, UNIFIL'in rolünü güçlendirmek amacıyla 2006 yılında kabul edilen 1701 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı uyarınca her yıl gerçekleştiriliyor.

Şu anda UNIFIL'in, BM barış operasyonlarındaki tek deniz gücü olan Deniz Görev Gücü ve yaklaşık 900 sivil ulusal ve uluslararası personelin de aralarında bulunduğu 46 ülkeden 10.000'den fazla askeri personeli bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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