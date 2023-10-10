BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail ve Gazze'deki son şiddet olaylarında savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine dair açık...
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BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail ve Gazze'deki son şiddet olaylarında savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine dair açık kanıtların bulunduğunu belirtti.
BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail ve Gazze'deki son şiddet olaylarında savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine dair açık kanıtların bulunduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Güncel