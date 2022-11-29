Bm, Avustralya'daki Büyük Set Resifi'nin 'Tehlikede' Olarak Listelenmesini Tavsiye Etti

KANBERRA, 29 Kasım (Xinhua) -- Dönüm noktası niteliğindeki bir Birleşmiş Milletler (BM) raporu, Avustralya'nın ikonik Büyük Set Resifi'nin "tehlikede" olan Dünya Mirası listesine eklenmesini tavsiye etti.

KANBERRA, 29 Kasım (Xinhua) -- Dönüm noktası niteliğindeki bir Birleşmiş Milletler (BM) raporu, Avustralya'nın ikonik Büyük Set Resifi'nin "tehlikede" olan Dünya Mirası listesine eklenmesini tavsiye etti.

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Mart ayındaki 10 günlük ziyaretinin ardından resif hakkında uzun zamandır beklenen raporunu yayınladı ve resifi korumak için iddialı, hızlı ve sürekli eylem çağrısında bulundu.

UNESCO, hükümete 10 tanesinin en acil şekilde ele alınması gerektiğini söylediği 22 tavsiyede bulundu. Bunların arasında hükümetin iklim değişikliği hedeflerini, ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerinde durdurma hedefiyle tutarlı olacak şekilde güncellemesi çağrısı da yer alıyor.

Mayıs ayında iktidara gelen İşçi Partisi, Avustralya'nın sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2005 seviyelerine göre en az yüzde 43 oranında azaltmayı taahhüt etti.

Ancak uzmanlar, küresel ısınmayı 1,5 derecede durdurmak için Avustralya'nın emisyonlarını yüzde 74 oranında azaltması gerektiğini söylüyor.

UNESCO raporu, Büyük Set Resifi suyundaki asitliğin yüzde 26 arttığını, ancak su kalitesi hedeflerine ulaşılmadığını tespit etti.

Rapor, tortu akışını durdurmak için acil eylem, yıkıcı ağ balıkçılığının yasaklanması ve muz ve şeker kamışı tarımından kaynaklanan akıntının azaltılmasını tavsiye ediyor.

Raporun resifi resmi olarak "tehlikede" olarak listelemeye yönelik tavsiyesi, UNESCO statüsü hakkında nihai bir karar vermeden önce federal hükümet ve Queensland hükümetlerinden gelen sunumlarla değerlendirilecek.

Rapora yanıt veren Çevre Bakanı Tanya Plibersek ve resifin özel temsilcisi Nita Green, hükümetin iktidara gelmesinden bu yana geçen altı ay içinde resifi korumak için önemli adımlar attığını söyledi.

Plibersek ve Green, yayınladıkları ortak bildiride, "Resif'te yaşayan ve çalışan insanların raporu endişe verici bulabileceğini anlıyoruz" dedi ve ekledi: "İşçi Partisi hükümetinin seçilmesinin ardından, Avustralya, Queensland hükümetiyle ortaklaşa çalışarak üzerine düşeni yapmaya başladı."