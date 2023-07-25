BM: Asya Pasifik ülkelerinin afet uyarı sistemlerine yatırım yapması şart

Birleşmiş Milletler (BM), Asya Pasifik bölgesi ülkelerinin iklim değişikliğinden dolayı artan risklere karşı, afet uyarı sistemlerine ve diğer önleyici yöntemlere yatırımları ciddi derecede arttırmaları gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM), Asya Pasifik bölgesi ülkelerinin iklim değişikliğinden dolayı artan risklere karşı, afet uyarı sistemlerine ve diğer önleyici yöntemlere yatırımları ciddi derecede arttırmaları gerektiğini ifade etti.

BM bünyesindeki Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonunun (ESCAP) yayımladığı rapora göre, bölgede sel, deprem, kuraklık ve diğer afetlerden kaynaklanan ölümleri ve zararları en aza indirecek sistemleri kurmak için yaklaşık 145 milyar dolar gerekiyor.

Asya Pasifik bölgesinde yalnızca 2022'de 7 bin 300 kişinin hayatını kaybetmesine ve 62 milyon kişinin etkilenmesine neden olan 140 büyük doğal afet meydana gelirken, maddi kayıp da 57,3 milyar doları buldu.

Gerekli önlemler alınmadığı takdirde, afetlerden kaynaklanan bölgesel kayıpların yılda yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşacağı veya bölgesel gayri safi milli hasılanın yüzde 3,1'i olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede küresel ısınma kaynaklı en yüksek ekonomik kaybı Çin, Hindistan ve Japonya'nın yaşaması bekleniyor.

Kamboçya, Myanmar, Butan ve Laos'un da gayri safi milli hasılalarının yüzde 7 ila 13'üne varan oranda büyük kayıplar görmelerinden endişe ediliyor.

Yapay zeka ve uydular gibi teknolojilerden toplanan veriler önemli rol oynayabilir

Yapay zeka, uydular, uzaktan algılama sistemleri gibi teknolojilerden toplanan verilerin analiziyle, afetleri önleyici tahminlerde bulunulabilir, acil durumlarda halk bilgilendirilebilir.

Tehlikeye açık toplumların da afet uyarılarına erişimi için telekomünikasyon sistemlerinin güçlendirilmesi gerekiyor.

BM tahminlerine göre, yeterli erken uyarı seviyesine ulaşamayan ülkelerde, bu tür sistemlere sahip ülkelere göre 8 kat daha yüksek afet ölüm oranı var.

Erken uyarı sistemleri sayesinde çok sayıda hayat kurtarılabilir

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin, Twitter hesabında paylaştığı video mesajında, BM'nin 2027 sonuna kadar tüm ulusların erken afet uyarı sistemleri kapsamında olmasını sağlamak için başlattığı plana rağmen, ülkelerin yarısında erken uyarı sistemlerinin olmadığını, çok az sayıda ülkenin ise acil durum planlamasıyla ilintili sistemlere sahip olduğunu söyledi.