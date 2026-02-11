BM Arap Grubu ve İİT üyeleri, İsrail'in Batı Şeria'daki politikalarını "şiddetle" kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 22 Arap ülkesinin oluşturduğu BM Arap Grubu ve BM İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararını "şiddetle" kınadı.

BM Arap Grubu ve İİT üyelerinin temsilcileri, New York'taki BM Genel Merkezi'nde kameraların karşısına çıkarak açıklama yaptı.

İlk önce konuşan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Bugün burada İsrail hükümetinin dün aldığı ve Filistin halkının topraklarının, özellikle Batı Şeria'nın ilhakı anlamına gelecek karara duyduğumuz öfkeyi ve kınamayı ifade etmek için toplandık." dedi.

Mansur, BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere BM'nin tüm bileşenlerini, İsrail hükümetinin bu yasa dışı tutumunu derhal geri alması için harekete geçirmeye yönelik girişimlere başladıklarını açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi'ni bu konudaki sorumluluklarını üstlenmeye çağıran Mansur, İsrail'in tutumunun durdurulmasını ve uluslararası hukukun ihlalinin cezasız kalmamasını umduklarını söyledi.

"İsrail'in politikalarının bölgedeki şiddeti ve çatışmayı daha da artırdığını vurguluyoruz"

BM Arap Grubu Dönem Başkanı ve Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi de Arap Grubu'nun İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir yasal ve idari gerçeklik oluşturmayı amaçlayan yasa dışı egemenlik dayatmasını en güçlü şekilde kınadıklarını kaydetti.

Olabi, Arap Grubu'nun, uluslararası hukukun ve BM kararlarının açık ihlalini oluşturan İsrail'in yasa dışı önlemlerini kesinlikle reddettiğini vurguladı.

İİT New York Grubu Dönem Başkanı olan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ise "İİT grubu, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yasa dışı egemenliğini dayatmayı, yerleşim faaliyetlerini güçlendirmeyi, yeni bir yasal ve idari gerçeklik oluşturmayı amaçlayan yasa dışı İsrail kararlarını ve önlemlerini şiddetle kınamaktadır." diye konuştu.

Yıldız, "İsrail'in yayılmacı politikalarının ve işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail hükümeti tarafından izlenen yasa dışı önlemlerin, bölgedeki şiddeti ve çatışmayı daha da artırdığını, iki devletli çözümü ve devam eden barış çabalarını baltaladığını vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail güvenlik kabinesi, Batı Şeria'nın ilhakının önünü açacak bir dizi kararı onayladı

İsrail güvenlik kabinesinin, 8 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre bazı kararlar, El Halil'deki mevcut düzenlemeleri de etkiliyor.

Buna göre, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresindeki planlama ile inşaat yetkilerinin, 1997 El Halil Anlaşması'na aykırı şekilde belediyeden alınarak İsrail Sivil İdaresine bağlı kurumlara devredilmesi kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ederken, İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria, tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ve İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ile tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere üçe ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.