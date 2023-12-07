BM Arap Grubu, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'ndan Gazze'yi ziyaret etmesini istedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler'deki (BM) Arap Grubu, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'dan en kısa zamanda Gazze'yi ziyaret etmesini istedi.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur Çarşamba günü Arap Grubu temsilcileriyle birlikte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Dün Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile bir araya gelerek çok samimi ve yoğun bir görüşme yaptık. Khan'ı en kısa sürede Gazze Şeridi'ni ziyaret etmeye ve Filistin halkının yaşadığı trajediyi ve Filistin halkına karşı işlenen savaş suçlarını kendi gözleriyle görmeye çağırdık" dedi.

Mansur, "6.000-7.000 çocuğun öldürüldüğüne ve enkaz altında da binlerce çocuğun olması ihtimaline dikkat çekerek çocuk meselesini kendi faaliyetlerinin merkezine koyması gerektiğini vurguladık" dedi.

Mansur, Arap Grubu'nun Khan'dan ayrıca uluslararası insani hukuk hakkında net şekilde konuşmasını ve ihlallere yönelik soruşturmaları hızlandırmasını istediğini söyledi.