BM Ajansı: Gazze'de Un Kıtlığı Fırınları Kapatıyor

GAZZE, 19 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), pazartesi günü yaptığı açıklamada, kritik düzeydeki un kıtlığı nedeniyle Deyr el Balah ve Han Yunus'taki BM destekli 8 fırının haftalardır düşük kapasiteyle çalıştığını ve birçoğunun tamamen kapanmak zorunda kaldığını belirtti.