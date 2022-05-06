BM Ajansı: Etiyopya'daki Tigray'a Yapılan Yardımlar Yeterli Değil

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Etiyopya'nın Tigray bölgesine yapılan son yardımların yeterli olmadığını belirterek, daha fazla yardım malzemesi göndermek için çabalarını artıracağına dair söz verdi.

BM ajansına göre, yaklaşık 4.300 ton acil ihtiyaç duyulan yardım malzemesi taşıyan toplam 169 kamyon geçen ay Etiyopya'nın Tigray bölgesine ulaştı, ancak bu, ihtiyaç duyulanın yalnızca küçük bir bölümünü karşıladı. Yaklaşık 1.000 ton gıda ve diğer temel maddeleri taşıyan 27 kamyondan oluşan son konvoyun 29-30 Nisan tarihlerinde Tigray'ın bölgesel başkenti Mekelle'ye ulaştığı belirtildi.

Ajans, bu konvoyun, üç aydan uzun bir süredir kesintiye uğrayan yardımların Nisan ayının başında yeniden başlamasından bu yana Tigray'a ulaşan dördüncü insani yardım konvoyu olduğunu belirtti ve elektrik, iletişim ağları ve bankacılık gibi temel hizmetlerin bölgede büyük ölçüde kesintiye uğradığını ifade etti. BM ve ortakları, yaz aylarındaki kritik ekim mevsimi öncesinde Tigray'a tohum ve gübre gibi yardım malzemelerini daha fazla ulaştırmak için yetkililerle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Xinhua / Güncel