BM: Afrika'nın Sahel bölgesinde 18 milyon kişi gıda güvensizliği riski altında - Haberler

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika'nın Sahel bölgesindeki ülkelerde yaklaşık 18 milyon kişinin gıda güvenliği sorunu yaşayabileceği uyarısında bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisindeki basın toplantısında Afrika'nın Sahel ülkelerindeki gıda ve beslenme sorununa değindi.

Laerke, gerekli tedbirler alınmazsa Sahel ülkelerinde artan gıda güvensizliğinin 3 ay içinde 18 milyon civarında kişiyi etkileyebileceğinin altını çizdi.

An itibarıyla bölgede 1,8 milyon çocuğun dengesiz beslendiğini vurgulayan Laerke, "5 yaş altındaki 7,7 milyon çocuğun dengesiz beslenme sorunu yaşaması bekleniyor." dedi.

Laerke, bölge ülkelerinden Burkina Faso, Çad, Mali ve Nijer'de durumun endişe verici noktalara ulaştığını kaydederek, "Gelinen noktaya şiddet, güvensizlik, fakirlik ve rekor seviyelere yükselen gıda fiyatları sebep oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bölge ülkelerindeki gıda güvensizliği sorunuyla başa çıkılabilmesi için BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin ek olarak 30 milyon ABD doları nakit yardıma ihtiyaç duyduğunu anlatan Laerke, sadece Burkina Faso'ya 6 milyon, Çad, Mali ve Nijer'e ise 8'er milyon dolar gerektiğini söyledi.

Laerke, bu yıl içinde Sahel bölgesi için başlatılan yardım çağrılarının 3,8 milyar doları bulduğunu belirterek, şimdiye kadar ihtiyaç duyulan miktarın sadece yüzde 12'sini bağış olarak alabildiklerini hatırlattı.