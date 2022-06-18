Bm: Afrika Boynuzu'ndaki Kuraklıkta 1 Milyondan Fazla İnsan Evsiz Kalıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Haziran (Xinhua) -- BM sözcüsü Cuma günü Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Afrika Boynuzu kuraklığında 1 milyondan fazla insanın evsiz olduğunu ve yiyecek, su ve otlak aradığını söyledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcü yardımcısı Farhan Haq, "Durumun ne kadar vahim ve acil olduğunu yeterince vurgulayamıyoruz" dedi. BM İnsani Yardım Kuruluşları, "alışılmadık bir durum içinde bulunulduğunu ve hızlı hareket edilmezse çok ciddi can kayıplarıyla karşı karşıya kalınacağını" bildiriyor.

Etiyopya, Kenya ve Somali'de 12 milyondan fazla insanın yeterli miktarda temiz suya erişemediğini de dikkat çeken Haq, kadınların ve çocukların su getirmek için daha fazla yürüdüğünü, susuz kalma ve fiziksel ve cinsel şiddet risklerinin bulunduğunu ve ailelerin ayrıca yüksek hastalık riskleriyle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Haq, 18,4 milyondan fazla insanın ciddi gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğunu da belirtti. 200.000'den fazla insanın halihazırda feci bir açlıkla karşı karşıya olduğu Somali'de kıtlık riski artıyor. Sözcü, "Bu yıl şimdiye kadar, insani yardım ortaklarımız Etiyopya, Kenya ve Somali'de yaklaşık 7,7 milyon kuraklıktan etkilenen insana yardım etti, ancak önümüzdeki aylarda hayatları ve geçim kaynaklarını kurtarmak ve açlık ve ölümü önlemek için acilen daha fazla kaynağa ihtiyacımız var" dedi.

Xinhua / Güncel