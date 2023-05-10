BM, AFP muhabirinin Ukrayna'da öldürülmesini kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP) muhabiri Arman Soldin'in öldürülmesini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Haq, "Tüm muhabirlere yönelik saldırılarda olduğu gibi AFP muhabirinin öldürülmesini de kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan taziye mesajı

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de Soldin'in öldürülmesine ilişkin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kalbimiz, Ukrayna'daki savaşın ön saflarında habercilik yaparken hayatını kaybeden gazeteci Arman Soldin'in ailesi ve AFP'deki meslektaşlarıyla birlikte. Gazetecilik, özgür bir toplum için esastır. Dünya, Rusya işgalinin dehşetine ışık tutarken hayatını kaybeden Arman'a ve diğer 10 muhabir ve medya çalışanına minnettardır."

15 gazeteci yaşamını yitirdi

Gazetecileri Koruma Komitesine göre, (CPJ) Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı, 15 gazetecinin hayatına mal oldu.

Soldin, Bahmut kenti yakınlarında, 4 iş arkadaşıyla görev sırasında, roket saldırısı nedeniyle hayatını kaybetmişti.