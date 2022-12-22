Bm, Afganistanlı Kadınların Yüksek Öğretim Haklarının Geri Verilmesi Çağrısında Bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous Çarşamba günü, Taliban yönetiminin kadınların üniversiteye girişini yasakladığı Afganistan'a, Afgan kadınların yüksek öğretim haklarını geri vermesi çağrısı yaptı.

Taliban'ın Salı günü duyurduğu yeni emriyle kadınların yüksek öğretim görmesini fiilen yasakladığını belirten Bahous, kararın "basiretsiz olduğu kadar dehşet verici" olduğunu söyledi.

Bahous Taliban yönetimini, kadın ve kızların eğitim ve bunun yanı sıra çalışma ve kamu yaşamına katılma da dahil tüm haklarını derhal geri vermeye çağırdı.

Kadınların Afganistan'ın kalkınmasına yön verilmesinde ve barış, güvenlik ve dayanıklılığının desteklenmesinde her zaman kilit bir rol oynadığının altını çizen Bahous, kadınların yüksek öğretimine son vermenin onların geçmişteki katkılarını yok saymak ve gelecekte ortaya koyacakları potansiyelden ve ülkelerinin potansiyelinden onları koparmak anlamına geldiğini söyledi.

Bahous, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de ifade ettiği gibi, kadın ve kızlara eğitim hakkının reddinin onların eşit haklarını ihlal edeceğini ve Afganistan'ın geleceği üzerinde tahrip edici bir etki yaratacağını ve ülkeyi daha fazla ekonomik güçlüğe, ızdıraba ve uluslararası tecride mahkum edeceğini söyledi.

Eğitim olmadan bir nesil Afganistanlı kadın ve kızın ülkelerinin kalkınmasına tam katkıda bulunmak için ihtiyaç duydukları becerilere sahip olmayacaklarına işaret eden Bahous, eğitim olmadan kadınların katılım ve liderliğe giden yollarının daha da sınırlanacağını ve onları ayrım ve cinsiyete dayalı şiddete karşı savunmasız bırakacağını sözlerine ekledi.