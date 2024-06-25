BM, Afganistan konulu toplantının 3'üncüsünü düzenleyecek

NEW Birleşmiş Milletlerin (BM), Katar'ın başkenti Doha'daki "Afganistan" konulu toplantısının 3'üncüsünün 30 Haziran-1 Temmuz'da gerçekleşeceği bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Toplantıya, BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun başkanlık yapacağını aktaran Dujarric, "Toplantıda, Afganistan'a yönelik uluslararası angajmanın nasıl daha koordineli ve uyumlu hale getirileceği ele alınacak." bilgisini paylaştı.

Dujarric, son 2 toplantının Mayıs 2023 ve Şubat 2024'te gerçekleştirildiğini anımsatarak, toplantıya aynı zamanda ülkelerin özel temsilcileri ve Afgan yetkililerin katılacağını dile getirdi.

DiCarlo'nun mesajını da aktaran Dujarric, "Bu bir süreç. Nihai hedef, Afganistan'ın, komşularıyla ve uluslararası topluma entegre şekilde barış içinde yaşamasını, insan hakları dahil uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak." ifadesini kullandı.