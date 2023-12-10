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BM, Afganistan'ın İnsan Haklarına Uygun Davranmasını İstedi

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Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan geçici hükümetinin insan haklarını benimsemesini ve bu konudaki yükümlülüklerini uygulamaya koymasını istedi. BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), İnsan Hakları Günü ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabulünün 75'inci yıl dönümü münasebetiyle internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan geçici hükümetinin insan haklarını benimsemesini ve bu konudaki yükümlülüklerini uygulamaya koymasını istedi.

BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), İnsan Hakları Günü ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabulünün 75'inci yıl dönümü münasebetiyle internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Taliban yönetiminin 15 Ağustos 2021'de Afganistan'a hakim olmasının ardından ülkede güvenlik alanında olumlu gelişmeler sağlandığı ancak özellikle kadın ve kız çocuklarının hakları başta olmak üzere insan hakları konusunda ciddi gerilemelerin meydana geldiği kaydedildi.

İstikrarlı, huzurlu ve müreffeh bir Afganistan'ın inşası için Taliban yönetimine insan haklarını benimseme ve bu konudaki yükümlülükleri yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, 75 yıl önce 10 Aralık 1948 günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin BM Genel Kurulunda Afganistan'ın da desteğiyle kabul edildiği; bildiri metninde insanların özgür doğduğu, haysiyet ve hakları açısından eşit olduğunun vurgulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada BM Afganistan Özel Temsilcisi Roza Otunbayeva'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Bu özel yıl dönümünde, bir devlet olarak Afganistan'ın uluslararası hukukun temel parçası olan ve Afganistan'ın tarihi rol üstlendiği uluslararası insan hakları antlaşmalarına taraf olmaya devam ettiğini yetkililere hatırlatmak isterim. Afganistan'ın gelecekteki refahını, uyumunu ve istikrarını sağlamak için insan hakları desteklenmelidir."

Kaynak: AA / Güncel

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