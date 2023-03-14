BM: Afganistan'da nüfusun yaklaşık 3'te 2'si insani yardım ve korunmaya ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da nüfusun yaklaşık 3'te 2'sinin insani yardım ve korunmaya ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

BM Cenevre Ofisi'nde Sözcü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya katılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Jim Campbell, DSÖ'nün 2030'a kadar BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ne ulaşmak için gerekli sağlık çalışanlarının mevcudiyeti konusunda savunmasız 55 ülkeyi belirleyen güncellenmiş bir liste yayımladığını söyledi.

Campbell, 55 ülkeden 37'sinin Afrika, 8'i Batı Pasifik, 6'sı Doğu Akdeniz, 3'ü Güneydoğu Asya bölgelerinde birinin ise Amerika kıtasında olduğunu kaydetti.

Kovid-19 salgınından önce, sağlık çalışanlarının daha zengin ülkelere göç ettiğini ve küresel bir sağlık çalışanı kıtlığı yaşandığını hatırlatan Campbell, "Pandemi ile birlikte bu eğilim daha da hızlandı. Pandemi sırasında 115 binden fazla sağlık çalışanının ölümü kayıtlara geçti ve sağlık çalışanları aşılama oranları yetersiz kaldı." dedi.

BM'den uluslararası topluma " Afganistan'ı unutmayın" çağrısı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Shabia Mantoo, UNHCR ve insani yardım ortaklarının Afganistan'daki 7,9 milyon kişiyi desteklemek için bir müdahale planı başlattığını anımsatırken bunların, mülteciler dahil 5,2 milyon Afgan ve bölge genelindeki 2,7 milyon yerel kişiyi kapsadığını belirtti.

Afganistan'ın 2023 için Bölgesel Mülteci Müdahale Planı kapsamında, Afganların 5 komşu ülke olan İran, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da barınmalarını desteklemek için 613 milyon dolar talep ettiğini hatırlatan Mantoo, bu mültecilerin birçoğunun onlarca yıldır bu bölgede yaşadığını ve desteğe ihtiyacı olanların yüzde 70'inden fazlasının ise kadın ve çocuk olduğunu bildirdi.

Mantoo, 2023 için Afganistan'daki insani ihtiyaçlara cevap vermek ve yaklaşık 23,7 milyon Afgan'a destek olmak için 4,62 milyar dolar tutarından BM çapında da ayrı bir planın başlatıldığını ifade etti.

Afganistan'da nüfusun yaklaşık 3'te 2'sinin insani yardım ve korunmaya ihtiyaç duyduğunu dile getiren Mantoo, Afganistan'da dünyanın en büyük ve şiddetli insani krizlerinden birini yaşandığını anlattı.

Mantoo, "BM ve ortakları, uluslararası topluma Afganistan halkını unutmama ve ihmal etmeme çağrısında bulunuyor." diye konuştu.