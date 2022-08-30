BM: Afganistan'da 6 milyon kişi 'açlık' tehlikesiyle karşı karşıya

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da 6 milyon kişinin "açlık" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da 6 milyon kişinin "açlık" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, 1 yıldır Taliban yönetimi altında bulunan Afganistan'daki duruma ilişkin BM Güvenlik Konseyine brifing verdi.

Griffiths, Afganistan'da derinleşen yoksulluğa dikkati çekerek, ülkedeki 6 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Afganistan'ın ekonomik kalkınması için bağışçı ülkelere fon sağlamaları çağrısında bulunan Griffiths, Afganların önümüzdeki kışı atlatabilmesi için acilen yaklaşık 770 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Griffiths, Afganistan'ın insani, ekonomik, iklim, açlık ve mali krizle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Ülkede çatışma, yoksulluk, şiddetli iklim değişikliği ve gıda güvensizliğinin "uzun süredir üzücü bir gerçek" olduğunu kaydeden Griffiths, ancak mevcut durumu "çok kritik" bir noktaya getiren şeyin, Taliban'ın geçen yıl yönetimi ele geçirmesinden sonra geniş kapsamlı kalkınma yardımlarına ara verilmesi olduğunu dile getirdi.

Griffiths, Afganistan nüfusunun yarısından fazlasına denk gelen yaklaşık 24 milyon kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu ve neredeyse 19 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığını ifade etti.

Söz konusu rakamların yakın zamanda daha da kötüye gitmesinden endişe duyduklarını kaydeden Griffiths, kış aylarındaki hava şartlarının halihazırda yüksek olan yakıt ve gıda fiyatlarını hızla yükselteceğine işaret etti.

Griffiths, barınakların onarılması, iyileştirilmesi veya kıyafet, battaniye gibi kışlık ihtiyaçlar için 614 milyon dolara acil; hava şartları nedeniyle belirli bölgelere erişim kesilmeden önce de gıda ve diğer ihtiyaçların karşılanması için ilave 154 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Taliban'ın bütçesi yok

Griffiths, "İnsani yardım, ülkedeki 40 milyon kişiye sistem genelinde hizmetlerin karşılanmasının yerini hiçbir zaman alamaz." dedi.

Taliban'ın kendi geleceklerine yatırım yapacak bütçesi olmadığını söyleyen Griffiths, bazı kalkınma desteklerinin başlaması gerektiğini belirtti.

Ülke nüfusunun en az yüzde 70'inin kırsal alanlarda yaşadığına dikkati çeken Griffiths, tarım ve hayvancılık üretimi korunmazsa milyonlarca hayatın ve geçim kaynağının riske gireceğini dile getirdi.

Griffiths, ülkedeki bankacılık ve likidite krizinin de çözülmesi gerektiğini ifade etti.

"20 yıllık rezil kampanya"

Diğer yandan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia yaptığı konuşmada, ABD ve NATO müttefiklerinin Afganistan'daki 20 yılına atıfta bulunarak bunu "20 yıllık rezil kampanya" olarak niteledi.

ABD ve NATO müttefiklerine işaret eden Nebenzia, ülke ekonomisini ayağa kaldırmak için hiçbir şey yapmadıklarını, Afganistan'da bulunmalarının yalnızca ülkenin "bir terörizm batağı" olan durumunu ve uyuşturucu üretim ile dağıtımını güçlendirdiğini söyledi.

Nebenzia, ABD ve müttefiklerinin, Afganları yıkım, sefalet, terörizm, açlık ve diğer zorluklarla karşı karşıya bıraktığını savundu.

Bu arada, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ise Taliban'ın uyguladığı politikaların Afgan halkını korumak yerine onları baskıladığını ve açlık çektirdiğini söyledi.

Thomas Greenfield, "Taliban El-Kaide'nin 31 Temmuz'da öldürülen lideri Eymen ez-Zevahiri'ye güvenli bölge sağlarken dünyanın geri kalanıyla nasıl ilişki kurmayı bekliyor" dedi.

ABD'nin Afganistan'a bağışçı ülkelerin başında olduğunu ve son bir yıldır 720 milyon dolardan fazla insani yardım sağladığını kaydeden Thomas Greenfield, Rusya ve Çin'in bu ülkeye sağladığı yardımların oldukça az olduğuna işaret etti.

Thomas Greenfield, "Afganistan'ın yardıma ihtiyacı olduğuyla ilgili konuşmak istiyorsanız, iyi. Ancak biz naçizane 'Halep oradaysa arşın burada' önerisinde bulunuyoruz." dedi.