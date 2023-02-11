BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, Türkiye'de toparlanma aşamasının yaklaştığını söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören 10 ilde insani yardıma dayalı bir toparlanma aşamasının yaklaştığını söyledi.

BEYZA BİNNUR DÖNMEZ - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören 10 ilde insani yardıma dayalı bir toparlanma aşamasının yaklaştığını söyledi.

AA muhabirine açıklama yapan Griffiths, "Kurtarma aşamasının sonuna geliyoruz ve kurtarma aşamasından sonra toparlanma aşaması geliyor. Bu genellikle insani yardıma dayanır. Evlerin, apartmanların ve yeniden inşa edilecek binaların planlanmasının başlangıcına dayanır." dedi.

Griffiths, "Bu da benim topluluğumun, insani yardım topluluğunun devreye girdiği aşama ve bu nedenle yarın veya ertesi gün kurumların etkilenen insanlara yardım etmesi için fon sağlamak üzere para toplamak için bir çağrıda bulunacağız." diye konuştu.

Türk hükümetinin yıkılan evlerin yeniden inşasına öncülük edeceğini belirten Griffiths, BM'nin ise "acil durum aşaması için, geçici barınma yerlerinde yaşamak zorunda kalabilecekleri dönem için" bölgeye insani yardım yönlendireceğini ifade etti.

Griffiths, ikinci aşamada deprem mağdurlarının, geçim kaynakları, gıda ve ilaç konusunda yardıma ihtiyacı olacağını dile getirdi.

Bu büyüklükteki bir doğal afetin ikinci aşamasının genellikle tıbbi bir aşama olduğunu söyleyen Griffiths, "Bu yüzden insanlara hak ettikleri tedaviyi vermelerine yardımcı olmak için Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlar devreye giriyor." dedi.

"Türkiye'ye gelen yardımın doğru şekilde kullanılacağından eminim"

Birçok ülkenin Türkiye'ye sahra hastaneleri gönderdiği dönemde yardımın başarılı olabilmesi için Türk hükümetinin hangi yardımın nereye yapılması gerektiğini koordine edeceğinden emin olduğunu belirten Griffiths, "Türkiye'ye gelen yardımın doğru şekilde kullanılacağından ve doğru yerlere gönderileceğinden eminim ama çok büyük bir operasyon olacak. Bunun daha sadece başlangıcını görüyoruz." diye konuştu.

Griffiths, BM İnsani Yardım Ofisinin, bu aşamada "inanılmaz derecede önemli" olarak nitelendirdiği sahra klinikleri kurabilme kabiliyetine sahip olduğunu ifade etti.

"Suriye için çağrı birkaç gün içinde başlatılacak"

Suriye'deki durumu ilerleyen günlerde bizzat göreceğini dile getiren Griffiths, 2011'den bu yana iç savaşın etkilerinden muzdarip olan kuzeybatı Suriye'deki insanların bugün daha çok acı çektiğini varsaymanın makul olduğunu söyledi.

Griffiths, BM'nin Suriye'de de çalıştığını ve Cilvegözü-Babülhava sınır kapısından konvoylarla yardım ulaştırdığını kaydederek, "Bu insanlara yardım ulaştırılması da çok önemli olacak." ifadesini kullandı.

BM'nin, her hükümetin Suriye'ye yardım göndermesi için bir aracı olarak var olduğunun altını çizen Griffiths, "Bu nedenle gelecek günlerde Suriye için de 3 aylık bir çağrıda bulunacağız." dedi.