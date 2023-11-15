BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: "(Gazze'de) Şifa Hastanesi'ne askeri baskın yapıldığına ilişkin haberler karşısında dehşete düştüm. Hastaneler...
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BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: "(Gazze'de) Şifa Hastanesi'ne askeri baskın yapıldığına ilişkin haberler karşısında dehşete düştüm. Hastaneler savaş alanı değildir"
BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: "( Gazze'de) Şifa Hastanesi'ne askeri baskın yapıldığına ilişkin haberler karşısında dehşete düştüm. Hastaneler savaş alanı değildir"
Kaynak: AA / Güncel