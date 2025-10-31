BM, ABD'yi Küba'ya Uyguladığı Ambargoyu Kaldırmaya Çağırdı

HAVANA, 31 Ekim (Xinhua) -- Küba'nın başkenti Havana'da bir caddeden geçen eski model arabalar, 29 Ekim 2025.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çarşamba günü ABD'yi Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ambargoyu sona erdirmeye çağıran bir karar tasarısını kabul etti. BM Genel Kurulu, 1992'den bu yana her yıl, ABD'nin 1962'den beri Küba'ya uyguladığı ambargoyu sona erdirmeye yönelik bağlayıcı olmayan karar tasarısını ezici bir çoğunlukla onaylıyor. (Fotoğraf: Joaquin Hernandez/Xinhua)