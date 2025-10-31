Haberler

BM, ABD'yi Küba'ya Uyguladığı Ambargoyu Kaldırmaya Çağırdı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Küba'ya uygulanan ABD ambargosunun sona erdirilmesi çağrısını içeren karar tasarısını kabul etti. Bu, 1992'den beri her yıl tekrarlanan bir çağrı niteliği taşıyor.

HAVANA, 31 Ekim (Xinhua) -- Küba'nın başkenti Havana'da bir caddeden geçen eski model arabalar, 29 Ekim 2025.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çarşamba günü ABD'yi Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ambargoyu sona erdirmeye çağıran bir karar tasarısını kabul etti. BM Genel Kurulu, 1992'den bu yana her yıl, ABD'nin 1962'den beri Küba'ya uyguladığı ambargoyu sona erdirmeye yönelik bağlayıcı olmayan karar tasarısını ezici bir çoğunlukla onaylıyor. (Fotoğraf: Joaquin Hernandez/Xinhua)

500
