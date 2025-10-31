BM, ABD'nin Uyuşturucu Taşıdığı İddiasıyla Gerçekleştirdiği Saldırıları Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD'nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki teknelere "uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla" düzenlediği saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, bunların acilen soruşturulması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında Türk'ün, ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye saldırı düzenlemesine ilişkin açıklamasını paylaştı.

Buna göre, Türk, "ABD'nin Karayipler ve Pasifik'teki uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen teknelere yönelik hava saldırıları uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ediyor. ABD ordusunun, eylül başından bu yana Karayipler ve Pasifik'teki teknelere düzenlediği ve uluslararası hukukta hiçbir haklı gerekçesi bulunmayan bir dizi saldırıda 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi." ifadelerini kullandı.

Bu saldırıların ve artan insani maliyetlerin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Türk, ABD'nin bu tür saldırıları durdurması gerektiğini vurguladı.

Türk, ABD'nin, bu teknelerdeki insanların kendilerine karşı iddia edilen suç eylemleri ne olursa olsun "yargısız infaz edilmesini" engellemek için gerekli tüm önlemleri alması gerektiğini belirtti.

ABD'nin, bu eylemlerin uyuşturucuyla ve terörle mücadele operasyonlarının bir parçası ve uluslararası insancıl hukuk tarafından düzenlenen eylemler olduğunu savunduğunu hatırlatan Türk, şunları kaydetti:

"Ancak uluslararası sınırlar arasında uyuşturucu kaçakçılığı gibi ciddi bir sorunla mücadele etmek, devletler arasında uzun zamandır mutabakata varıldığı üzere, uluslararası insan hakları hukukunda belirlenen öldürücü güç kullanımına ilişkin dikkatli sınırlamalara tabi bir kolluk kuvveti meselesidir. Uluslararası insan hakları hukuku uyarınca, ölümcül güç kullanımına yalnızca yaşamı tehdit eden kişilere karşı son çare olarak izin verilebilir."

Türk, bu saldırıların derhal, bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunarak, ABD'nin adil yargılanma ve usule uygun yargılama ilkelerine uygun olarak ciddi suçlarla itham edilen kişileri soruşturması ve gerekirse cezalandırması gerektiğinin altını çizdi.

ABD'nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki saldırıları

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneyi vurduklarını ve teknede bulunan 4 kişinin öldürüldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.