BM, ABD'nin İran'daki Nükleer Saldırısını Kınadı

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarından derin endişe duyduklarını belirtti ve bu konuda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile aynı görüşte olduklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD'nin İran'daki nükleer saldırısından derin endişe duyduklarını bildirdi.

Türk, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarına tepki gösterdiği X paylaşımını alıntılayarak değerlendirmelerde bulundu.

"Yaşanan son gelişmeler ve ABD'nin İran'daki nükleer tesise karşı güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz." ifadelerini kullanan Türk, bu konuda Guterres'in açıklamasına katıldıklarını belirtti.

Türk, "Artık tüm tarafların, bölgedeki siviller üzerinde genişleyen bir çatışmanın anlatılmamış insan hakları etkilerinden kaçınmak için en üst düzeyde kısıtlama uygulaması son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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