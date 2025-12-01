Haberler

BM, AB'de Göçmenlere Yardım Etmenin Suç Sayılma Riskine Dikkat Çekti

Birleşmiş Milletler raportörleri, Avrupa Birliği'nde uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilere yardımın suç sayılması riskinin arttığını belirterek, insani muafiyetin önemine vurgu yaptı. Avrupa'da sivil toplum alanının daraldığını da dile getiren raportörler, cezai sorumluluktan muafiyet çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Avrupa Birliği'nde (AB) uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilere yönelik hayat kurtarıcı eylemler ile yardımların suç sayılması riskinin ciddi şekilde arttığını belirterek, bununla ilgili tartışmalardan endişeli olduklarını bildirdi.

BM raportörleri, AB'de korumaya ihtiyaç duyanlara yardımın suç sayılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"AB'nin göçmen kaçakçılığıyla ilgili önerilen mevzuat ve bunun uluslararası insan hakları hukukuyla uyumluluğu hakkındaki tartışmaları konusunda endişeliyiz." denilen açıklamada, açıkça tanımlanmış zorunlu bir insani muafiyet olmadan, insan ticareti mağdurları, göçmenler, mülteciler, sığınmacılar ve çocuklar dahil uluslararası korumaya ihtiyaç duyan diğer kişilere yönelik hayat kurtarıcı eylemlerin ve yardımların suç sayılması riskinin ciddi şekilde arttığına işaret edildi.

Avrupa Komisyonu'nun, 28 Kasım 2023'te, şu anda Avrupa Parlamentosu tarafından incelenen revize edilmiş "Kolaylaştırma Yönergesi" için bir önerinin yayımladığının hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Revize edilen yönerge, hayatları veya güvenlikleri tehlikede olan kişilere yardım eden ve onları koruyan kişileri suçlu ilan etme riski taşıyor. Zorunlu bir insani muafiyet, BM'nin göçmen kaçakçılığına karşı protokolünün yanı sıra sıkıntılı durumlarda bulunan ve hayatları tehlikede olan kişilere yardım etme konusundaki uluslararası hukuk yükümlülükleriyle uyumlu olacaktır."

"Avrupa'da sivil toplum alanı daralıyor"

Avrupa'da, mültecilere, göçmenlere ve onların insan haklarını korumak için çalışan sivil toplum kuruluşlarına yönelik düşmanlığın arttığı vurgulanan açıklamada, "Avrupa'da sivil toplum alanı daralırken, insan hakları savunucuları ve sivil toplum giderek daha fazla cezai kovuşturmaya maruz kalıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'ni, göçmenlere, mültecilere ve sığınmacılara, insan ticareti ve diğer ciddi insan hakları ihlalleri mağdurlarına, insani nedenlerle ve kar amacı gütmeden yardım eden kişileri cezai sorumluluktan muaf tutmak için bağlayıcı bir insani muafiyet maddesi ekleme çağrısı yer aldı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyi'nin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
