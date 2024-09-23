BM 79. Genel Kurulu New York'ta Başlıyor

- BM 79. Genel Kurulu yarın başlıyor

NEW YORK - Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu, yarın ABD'nin New York kentinde başlıyor. Liderler, Genel Kurul'da barış ve güvenlik konularını ele alacak.

BM Genel Kurulu'nun 79'uncusu, yarın ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde 133 üye ülkenin liderinin katılımıyla başlayacak. Genel Kurul'un açılış konuşmasını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak. Açılışın ardından dünya liderlerinin küresel meselelerle ilgili yapacakları konuşmalarla oturumlar devam edecek.

Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer alacağı oturumda, Erdoğan'ın konuşmasını üçüncü sırada yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki duruma dikkat çekerek, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası toplumdan daha güçlü bir tepki göstermesini talep etmesi bekleniyor.

Bu yılki zirvede "Uluslararası Barış ve Güvenlik" teması ön planda olacak. Özellikle Gazze'de devam eden saldırılar, Ukrayna, Sudan ve Haiti gibi dünya genelinde süregelen krizlere ilişkin ateşkes taleplerinin ve barış çağrılarının gündeme gelmesi öngörülüyor. BM Genel Kurul görüşmeleri, 24-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında dünya liderleri barış, güvenlik ve uluslararası işbirliği konularında önemli mesajlar verecek.