Üye Girişi
Haberler

BM 79. Genel Kurulu New York'ta Başlıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu, yarın New York'ta başlayacak. 133 üye ülkenin liderlerinin katılımıyla gerçekleşecek olan oturumda, barış ve güvenlik konuları ele alınacak. Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak ve Gazze'deki duruma dikkat çekecek. Genel Kurul, 24-30 Eylül tarihleri arasında sürecek.

- BM 79. Genel Kurulu yarın başlıyor

NEW YORK - Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu, yarın ABD'nin New York kentinde başlıyor. Liderler, Genel Kurul'da barış ve güvenlik konularını ele alacak.

BM Genel Kurulu'nun 79'uncusu, yarın ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde 133 üye ülkenin liderinin katılımıyla başlayacak. Genel Kurul'un açılış konuşmasını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak. Açılışın ardından dünya liderlerinin küresel meselelerle ilgili yapacakları konuşmalarla oturumlar devam edecek.

Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer alacağı oturumda, Erdoğan'ın konuşmasını üçüncü sırada yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki duruma dikkat çekerek, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası toplumdan daha güçlü bir tepki göstermesini talep etmesi bekleniyor.

Bu yılki zirvede "Uluslararası Barış ve Güvenlik" teması ön planda olacak. Özellikle Gazze'de devam eden saldırılar, Ukrayna, Sudan ve Haiti gibi dünya genelinde süregelen krizlere ilişkin ateşkes taleplerinin ve barış çağrılarının gündeme gelmesi öngörülüyor. BM Genel Kurul görüşmeleri, 24-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında dünya liderleri barış, güvenlik ve uluslararası işbirliği konularında önemli mesajlar verecek.

BM 79. Genel Kurulu New York'ta Başlıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DİLEK KAYA - Güncel

Uluslararası İlişkiler Birleşmiş Milletler Diplomasi Güvenlik Politika New York Türkiye Güncel Eylül Gazze

İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

Şeyda polisi şehit eden hain tutuklandı

 Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

Bilanço çok ağır! İsrail Lübnan'da telefonlara bu mesajı atıyor

 Şehit polise eşinden kahreden veda: İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun

Şehit polise memleketinde acı veda
CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek

CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel Aşklar Diyarı Gönül kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Gönül Alaca gerçekte kim (Meltem Cumbul)? Güzel Aşklar Diyarı Arhan kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Arhan gerçekte kim (Berkay Akgül)? Güzel Aşklar Diyarı Deniz kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Deniz Dervişoğlu gerçekte kim (Özgü Kaya)? Bein Sports CANLI izle! (GAZİANTEP FK TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Gaziantep FK Trabzonspor maçı CANLI izle! (HD) Gaziantep Trabzonspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güzel Aşklar Diyarı dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Güzel Aşklar Diyarı dizisi kitaptan, yabancı diziden uyarlama mı? Gaziantep FK Trabzonspor maçı hangi kanalda? Gaziantep TS maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Güzel Aşklar Diyarı SON BÖLÜM izle! Güzel Aşklar Diyarı 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı? Güzel Aşklar Diyarı hangi kanalda yayınlanıyor? Güzel Aşklar Diyarı bugün var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });