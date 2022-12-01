BM 6 Milyon Nijeryalı Çocuk İçin Yardım Fonu Arıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Aralık (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Nijerya'daki beslenme krizinin kötüleşmesi üzerine BM İnsani Yardım görevlilerinin ülkedeki yaklaşık 6 milyon çocuk ve 512.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Aralık (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Nijerya'daki beslenme krizinin kötüleşmesi üzerine BM İnsani Yardım görevlilerinin ülkedeki yaklaşık 6 milyon çocuk ve 512.000 hamile ve emziren kadın için yardım fonu aradığını söyledi.

Dujarric, "İnsani yardım görevlisi meslektaşlarımız, hükümete ve bağışçı topluluğa acilen kaynak sağlama çağrısında bulunuyor" dedi.

Dujarric, Nijerya'nın kuzeyinde Mayıs 2022'den Nisan 2023'e kadar 5 yaşın altındaki tahmini 6 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu söyledi. 512.000'den fazla hamile ve emziren kadın da akut yetersiz beslenmeden muzdarip.

Son selde zarar gören 650.000 hektardan fazla tarım arazisinin sorunu artırdığını belirten Sözcü Dujarric, "Biz ve ortaklarımız, bunun durumu ağırlaştıracağından endişe duyuyoruz" dedi.

Dujarric, Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), BM Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu'ndan sağlanan fonla ek toz gıda ürünlerinin üretimini ve dağıtımını 10.000 haneye çıkaracağını söyledi. FAO ayrıca 8.000'den fazla haneye kümes hayvanı, keçi ve yem, 5.000 aileye gıda kuponu dağıtmayı ve 14.000 haneyi kuru mevsim gıda üretim kitleri ile desteklemeyi planlıyor.

Dujarric, "Bu insani müdahaleleri sürdürmek ve büyütmek için kaynak çağrısında bulunuyoruz" diyerek, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki insani müdahale planının şu anda yüzde 50'den daha az finanse edildiğini de sözlerine ekledi.