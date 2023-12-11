BM, 2024'te 46 milyar dolarlık insani yardım çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), 2024'te dünya genelinde insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması için 46 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu. Çatışmalar, iklim ve ekonomik kriz nedeniyle 2024'te 72 ülkedeki yaklaşık 181 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM), 2024'te dünya genelinde insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması için 46 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (UNOCHA) yapılan yazılı açıklamada, çatışmalar, iklim ve ekonomik kriz nedeniyle 2024'te 72 ülkedeki yaklaşık 181 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olacağı belirtildi.

Yerinden edilenlerin sayısının, son 10 yılda ikiye katlandığına işaret edilen açıklamada, 2024'te insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması için 46 milyar dolarlık yardım çağrısı yapıldı.

"2024'te daha çok insani yardım desteği sağlayamazsak, insanlar bunu hayatlarıyla ödeyecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, insani yardımların birçok anlamda hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası toplumun insani yardımlara desteği ihtiyaç duyulan seviyede değil." değerlendirmesinde bulundu.

İnsani yardımlar için 2023'te 20 milyar doların toplandığını hatırlatan Griffiths, "2024'te daha çok insani yardım desteği sağlayamazsak, insanlar bunu hayatlarıyla ödeyecek." ifadesini kullandı.